STREAMING Como foi a entrevista de Suzane von Richthofen para Gugu Liberato, reproduzida na série ''Tremembé'' Originalmente exibida na Record, agora a conversa foi recriada em produção do Prime Video com Marina Ruy Barbosa no papel da criminosa e Paulo Vilhena no do apresentador

Em março de 2015, quando Gugu Liberato foi para a Record, uma das atrações do novo programa era uma entrevista com Suzane von Richthofen.



Na época, o conteúdo foi muito discutido, principalmente pelo tom sensacionalista e que, muitas vezes, se apiedava da moça, condenada a 39 anos de prisão pelo planejamento do assassinato dos pais com o namorado, Daniel Cravinhos, e o irmão dele, Cristian.

Os bastidores da conversa e parte do programa com o Gugu foram recriados agora na série "Tremembé", do Prime Video, que dramatiza a vida de crimininosos famosos dentro da penitenciária paulista, baseada nos livros "Suzane: assassina e manipuladora” e “Elize Matsunaga: A mulher que esquartejou o marido”, do jornalista e também roteirista da produção, Ullisses Campbell.

Nesta parte, a série mostra como a aparição no programa influenciou a forma como as outras detentas enxergavam Suzane (interpretada por Marina Ruy Barbosa), muitas delas irritadas com que consideravam privilégios. Na série, Gugu é interpretado por Paulo Vilhena.

MUITO BOA!!!



lembrava da entrevista que o GUGU tinha feito com a Suzane von Richthofen e a Sandrão e quando vi essa cena em TREMEMBÉ fiquei pasmo em como a Marina Ruy Barbosa fica igual...



mas não tinha ideia que a Letícia Rodrigues também tinha entregado tudo pic.twitter.com/rW0lWBV77m — thi (@thiagochareti) November 2, 2025

Como foi a entrevista original

Na época, Gugu entrevistou Suzane em Tremembé depois de receber uma autorização judicial para fazê-lo. A conversa foi negociada financeiramente com Sandrão, a detenta Sandra Regina Ruiz Gomes, companheira de Suzane naquele momento. Segundo Ullisses, foram pagos R$ 120 mil (R$ 100 para Suzane, R$ 20 mil para Sandrão). Além de dinheiro, ela recebeu três máquinas de costura para refazer a vida quando fosse para o regime semiaberto. Os presentes, no entanto, entraram no centro de uma disputa quando as duas se separaram.

Dentre as perguntas que ficaram marcadas, uma das principais foi a do que ela diria para o irmão. "Perdão, perdão, perdão", respondeu. "Eu te amo. Você deve saber que eu te amo, né?".

Nas mais de duas horas de conversa, ela também relembrou o crime ("“Naquele dia eu estraguei a minha vida e da minha família inteira sem caminho de volta, eu queria ter feito diferente"), deu detalhes de como conheceu Daniel, falou sobre os planos de estudar administração fora da prisão e ainda apareceu ao lado de Sandrão.

