A- A+

TELEVISÃO Como foi a morte de Odete Roitman em 1988? Veja as diferenças entre as versões de ''Vale Tudo'' Na primeira versão de ''Vale tudo'', capítulo com o assassinato da vilã foi ao ar na noite de Natal, mudando a rotina das famílias, segundo reportagem do GLOBO

Se em 2025 a morte de Odete Roitman foi exibida numa segunda-feira (6), parando o Brasil diante da TV (e de smartphones, computadores, tablets) e pautando todas as conversas do dia seguinte, em 1988 o capítulo de "Vale tudo" foi ao ar justamente num sábado, 25 de dezembro, mudando a rotina do Natal de milhões de lares brasileiros.

Na edição do dia 26 de dezembro de 1988, segunda-feira, os repórteres Deborah Dumar e Paulo Roberto Matta assinaram uma reportagem no Segundo Caderno do GLOBO dando detalhes de como os três tiros (ao contrário do único disparo, à queima-roupa, na versão atual) fizeram com que a ceia natalina e a troca de presentes dividissem as antenções das famílias com o desfecho da vilã.

"Uma hora antes do inicio do capítulo de sábado, táxis eram disputados a gritos e empurrões por pessoas carregadas com pacotes e sacolas; carros 'voavam' por ruas e avenidas; e vagas desapareciam nos estacionamentos em um piscar de olhos. Ninguém queria perder a cena da morte da supervilã, o grande tema deste Natal. Aos primeiros acordes de 'Brasil', música-tema da novela composta por Cazuza e cantada por Gal Costa, o Rio de Janeiro ficou praticamente deserto", descreve a reportagem.

O texto também destaca como famosos e anônimos assistiram ao capítulo. Luiza Brunet, então uma modelo consagrada aos 26 anos, assistiu à cena com os irmãos Bill e Luciana, e seu marido à época, Armando Fernandez. A top model arriscou seu palpite em Celina como a autora dos disparos: "Eu tenho certeza de que foi a Celina! Ela foi pisada a vida inteira pela Odete, parece que é a verdadeira mãe da Heleninha e ficou danada porque a irmã escondeu de todos que dirigia no dia do acidente que matou o filho!".

Já Dona Zica não conseguiu definir um só assassino. Segundo a reportagem, a baluarte da Mangueira tentava abreviar os telefonemas de outros bambas como Alcione e o compositor Hermínio Bello de Carvalho desejando um Feliz Natal para não correr o risco de perder nada do capítulo. "Foi o Thiago (Fábio Villaverde). Com essa carinha, ele não me engana", disse Dona Zica, para, em seguida, acusar César (Carlos Alberto Ricceli) e Marco Aurélio (Reginaldo Faria), que, segundo ela, estava tranqüilo demais.

Como foi a morte de Odete Roitman em 2025?

No capítulo mais aguardado desde a estreia do remake de "Vale tudo", Odete Roitman foi assassinada com um tiro, em seu quarto no Copacabana Palace. Entre os personagens que surgiram como suspeitos no capítulo estão Marco Aurélio ( Alexandre Nero), César Ribeiro ( Cauã Reymond)/Olavo (Ricardo Teodoro), Maria de Fátima ( Bella Campos) e Celina (Malu Galli).

A seguir, confira as explicações para os motivos dos principais suspeitos do assassinato de Odete Roitman no folhetim das 21h na TV Globo.

Marco Aurélio

O vice-presidente da TCA se hospedou no Copacabana Palace e levou uma pistola com ele para matar a Odete. Além de suspeitar que Odete tentou assassiná-lo duas vezes, ele pretende ficar com o controle da empresa com a morte da ex-chefe.

Celina

A irmã de Odete não a perdoa por tudo que ela fez com a família, ficando ainda mais abalada por acreditarque sua sobrinha Heleninha cometeu suicídio ao descobrir que a mãe a acusou falsamente por 13 anos pela morte do irmão, Leonardo.

César

O gigolô estaria convencido de que corre risco de vida caso venha a contrariar Odete. Como é casado com a vilã, também herdaria metade das ações da TCA em caso de sua morte, o que lhe conferiria ganho financeiro significativo. Conta com a ajuda do amigo Olavo, que a alvejaria com um fuzil, de m prédio próximo.

Heleninha

Heleninha, que havia desaparecido após descobrir que o irmão gêmeo, Leonardo, que acreditava estar morto por sua culpa, estava vivo e mantido escondido pela mãe, surgiu bêbada no Copacabana Palace. É suspeita de matar a mãe por vingança.

Fátima

Após tentar chantagear a ex-sogra, Fátima escapa de ser morta por um matador de aluguel. Para se vingar, ela compra uma arma de marginais e aprende a atirar antes de se hospedar no Copacabana Palace.

Dez finais diferentes

A especulação corre solta, mas não há absolutamente nenhuma pista sobre o que o público vai descobrir no próximo dia 17, quando a novela de Manuela Dias terminar. Amauri Soares, diretor dos Estúdios Globo, afirma que o público vai se surpreender. E a autora detém-se a dizer, ao GLOBO, que escreveu cenas para cinco suspeitos (dez finais, dois para cada um).

— Pelo meio da novela, comecei a descobrir quem iria matar Odete, mas escrevi há um mês e meio — conta a novelista, que tinha 11 anos na época do primeiro assassinato. — Acho que era muito pequena para ter minhas próprias apostas.

Veja também