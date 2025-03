Como foi feito o terceiro episódio de "Adolescência", o mais elogiado da série da Netflix

A- A+

Desde que a Netflix colocou no ar "Adolescência", série britânica sobre a história fictícia de um menino de 13 anos, acusado de matar, a facadas, uma colega de escola, o público e a crítica andam em polvorosa para saber mais detalhes sobre a produção.

Os motivos vão desde as escolhas cinematográficas (como filmar tudo num único take, sem cortes, como garante a plataforma) até as de elenco, que passam pela escalação de um jovem ator de 15 anos sem experiência para o papel de protagonista.

O estreante Owen Cooper, que interpreta Jamie Miller, impressionante pela atuação ultrarrealista e comovente e tem sido louvado pela crítica e pelo público.

No terceiro episódio, que se passa sete meses depois do crime, quando o menino está num centro de correção à espera de um julgamento, ele passa quase uma hora sozinho em cena com Erin Doherty, atriz que interpreta uma psicóloga.

Este é o episódio mais bem avaliado no IMDB, com nota 9,3 (a série toda tem 8,4, considerada alta para os padrões do site).

Como foi filmado o terceiro episódio de "Adolescência"?

A última sessão entre Jamie (Owen Cooper) e a psicóloga Briony Ariston (Erin Doherty) antes de ela terminar o parecer que será entregue à Justiça foi o primeiro dos quatro episódios a serem gravados.

Isso impressiona ainda mais diante do fato de Owen nunca ter trabalhado com atuação antes.

A produção estabeleceu que cada episódio seria gravado por uma semana, com uma tomada de manhã e outra, à tarde. A que vimos no ar foi a gravação do quinto dia da semana, feita à tarde.

Segundo a Netflix, o momento em que Jamie boceja durante a sessão e ouve da psicóloga a pergunta "está entediado?" foi totalmente improvisado pelos dois atores.

