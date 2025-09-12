A- A+

SHOW Como foi o afastamento de seis anos de Kevin Richardson dos Backstreet Boys: "Decisão muito difícil" Cantor ficou fora da banda entre 2006 e 2012 para se dedicar à família e outros projetos pessoais

Uma das maiores boybands de todos os tempos, os Backstreet Boys voltam a se apresentar no Brasil nesta sexta-feira (12). Será no The Town, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O show, por óbvio, deve contar com a formação inicial completa, com Nick Carter, Howie Dorough, AJ McLean, Brian Littrell e Kevin Richardson. Mas nem sempre foi assim: entre 2006 e 2012, a banda subiu aos palcos somente com quatro componentes.

Foi quando Richardson se desintegrou do grupo. O anúncio da saída do cantor da boyband foi feito no dia 24 de junho de 2006. “Foi uma decisão muito difícil, mas necessária para que eu possa me dedicar ao próximo capítulo de minha vida”, dizia ele em uma nota, sem dar maiores detalhes naquele momento.

O que se viu na sequência é que o tal próximo capítulo se tratava do lançamento da carreira solo, além de ter mais tempo com a família. No período sem Richardson, o grupo recebeu propostas para procurar um novo integrante por meio de um reality show. Porém, a ideia não foi aceita e continuaram como um quarteto.





O cantor e o então quarteto chegaram a se encontrar em algumas ocasiões especiais para o Backstreet Boys. Alguns anos depois, entretanto, começaram a surgir rumores de que Kevin voltaria ao grupo. Houve até uma reunião entre eles.

“Eu nunca diria que nunca vai acontecer. Adoraria me apresentar com eles novamente com mais frequência. Nossa química quando nos reunimos é como nos velhos tempos”, afirmou ele ainda em 2011, de acordo com a Rolling Stone.

Em outra ocasião, o cantor afirmou: “Quando saí em 2006, basicamente foi porque eu não estava feliz. Já não me sentia realizado e não tinha nada a ver com os outros quatro. Nosso relacionamento permaneceu intacto e muito bom durante todo esse tempo em que continuaram fazendo música. Então não tinha nada a ver com eles pessoalmente”. Neste momento, ele pensava em lançar um álbum solo.

Veja também