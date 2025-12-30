A- A+

CELEBRIDADES Como foram os últimos dias de Ana Castela e Zé Felipe antes de término Cantores rompem namoro de dois meses e pegam de surpresa fãs e amigos, já que ambos vinham demonstrando amor mútuo nas redes sociais

Até poucos dias antes do anúncio do término, na última segunda-feira (29), nada indicava publicamente que Ana Castela e Zé Felipe estavam prestes a colocar um ponto final no relacionamento. Pelo contrário: os dois seguiam trocando gestos de carinho, referências um ao outro e até declarações indiretas em shows e encontros com amigos, também pegos de surpresa pelo fato.

Só depois da separação é que episódios recentes — como uma mudança de letra e uma "noite de sofrência" — passaram a ser revisitados como parte dos últimos capítulos da história do casal. A seguir relembre como foram os últimos dias do agora ex-casal.

Surpresa com mudança de letra

Dois dias antes do término, Ana Castela chegou a alterar a letra de uma apresentação ao vivo para incluir menções ao namoro com Zé Felipe, segundo registros que circulam em vídeo nas redes e repercutem entre fãs. A mudança foi interpretada por seguidores como um gesto de afeto ou uma mensagem subliminar sobre o estado da relação naquele momento. "Não tô solteira", ela disse, sem que houvesse no ar qualquer indício de uma possível crise na relação.

Clima emocional e ''resenha'' com amigos

Nas horas que antecederam o anúncio oficial da separação, a cantora foi vista em clima de "sofrência" com amigos próximos, numa "resenha emotiva" em que ela e alguns colegas sertanejos cantaram versos carregados de sentimento e dor de cotovelo — o registro acabou viralizando entre os fãs e reforçando a sensação de que algo já não ia bem no namoro. Esse "adeus antes do adeus" gerou forte repercussão, com especulações mil entre os fãs nas redes sociais.

Rumos diferentes: reflexão e silêncio

Enquanto Ana vivia esse momento musical emotivo ao lado de amigos, Zé Felipe passava por um período mais reservado, passando parte do tempo na fazenda dos pais, o cantor Leonardo e a influenciadora digital Poliana Rocha, junto a amigos. Fotos e vídeos de bastidores mostram o artista mais introspectivo nesse momento.

Fala que viralizou: intimidade e repercussão

No mesmo dia do anúncio do término, uma fala de Zé Felipe numa dinâmica de perguntas e respostas com Ana Castela voltou a circular nas redes sociais. Ao ser questionado sobre seu lugar favorito, Zé Felipe respondeu de forma ousada: "Pode falar besteira? Em cima da Ana!".

Anúncio oficial: respeito mútuo

O término foi comunicado por Zé Felipe em seus Stories no Instagram na segunda-feira (29) à noite, por meio de texto em que ele afirmava que a decisão de se separar foi tomada "em comum acordo" e "sem brigas", pedindo respeito ao momento e agradecendo a convivência com a ex. Ana Castela compartilhou a mesma mensagem no próprio perfil.

