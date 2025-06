Como funciona atualmente a rotina de Léo, filho de Marília Mendonça, com a guarda compartilhada?

A- A+

Afinal, o que motiva a briga judicial ente Murilo Huff — pai de Léo Mendonça Huff, de 5 anos, fruto do antigo relacionamento com Marília Mendonça — e Ruth Moreira, mais conhecida como Dona Ruth, a mãe da cantora sertaneja?

Os dois disputam a guarda da criança, que vive com a avó desde a morte da mãe, em decorrência de um acidente aéreo, em novembro de 2021, num esquema de guarda compartilhada com o Murilo, com o tempo dividido entre o lado materno e paterno.

O pai agora reivindica que o filho — que, até o momento, costumava passar mais tempo na casa da avó — passe a morar integralmente com ele. O cantor afirma que "nunca pediria a guarda unilateral sem motivos" e ressaltou que tem provas e fotos que justificam a própria decisão, pautada "diante de tudo o que eu descobri nos últimos meses", como frisou, sem detalhar o que seriam as tais "descobertas".



Ao pedir a guarda só para ele, Murilo está querendo mudar a situação atual, em que a avó é responsável pela criança. Mas essa mudança só pode acontecer com autorização da Justiça, que vai avaliar o que for melhor para o filho, como manda o artigo 1.584, parágrafo 2º, do Código Civil.

Mesmo que a guarda passe para o pai, isso não significa que a avó deixará de ter contato com o neto. A lei e as decisões dos tribunais reconhecem que os avós têm direito de pedir na Justiça para continuar vendo o neto, mesmo que não sejam mais os responsáveis legais. Esse direito está garantido no artigo 1.589, parágrafo único, do Código Civil.



Tratado com segredo de Justiça, o processo que envolve a disputa pela guarda de Léo Mendonça Huff ganhou o noticiário nesta semana e foi confirmado por ambas as partes. Os dois lados ressaltam que não podem dar muitos detalhes sobre o caso para manter a privacidade da criança.

"Entendam que, para mim, o mais confortável seria ficar calado. Mas diante de tudo o que eu descobri nos últimos meses, a prioridade agora é o bem-estar do meu filho. Tomei essa decisão (pela abertura do processo) por um bem maior. Não julguem sem conhecer a história por completo", afirmou Murilo Huff, sem detalhar o que, afinal, ele teria "descoberto".



Ruth Moreira rebateu as acusações, de maneira indireta. Ela propagou uma mensagem de teor religioso, por meio dos Stories no Instagram. "O Senhor manda-te dizer nesta manhã: 'Continue plantando com lágrimas, que no momento certo você vai colher'. O joio nasce junto, mas é isso que Ele vai fazer também no momento certo. O Senhor arranca e separa o joio do trigo", disse. Em seguida, ela acrescentou: "Continue, continue plantando. Quem planta com lágrimas, com alegria vai colher seus frutos. Bom dia, a palavra para essa semana é uma palavra de Deus".

O advogado Robson Cunha, que representa Ruth nesse caso, reforçou que não pode realizar nenhuma exposição detalhada acerca do processo, que tramita na Justiça, para não ferir a privacidade da criança: "Lembrem-se que o Léo, apesar da pouca idade, já passou por muitos sofrimentos e gostaríamos de poupá-lo de mais esse momento difícil".

