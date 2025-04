De tribunais a plataformas: como a indústria da música tem enfrentado o avanço da IA

A- A+

A indústria musical luta em plataformas, nos tribunais e com legisladores em uma tentativa de impedir o uso indevido da arte pela IA generativa, mas continua sendo uma batalha difícil.

A Sony Music disse recentemente que já exigiu que 75 mil deepfakes — imagens, músicas ou vídeos simulados que podem ser facilmente confundidos com reais — sejam erradicados. O número reflete a magnitude do problema.

A empresa de segurança da informação Pindrop diz que a música gerada por IA tem "sinais reveladores" e é fácil de detectar, mas faixas do tipo parecem estar em todo lugar.

"Mesmo quando soa realista, as músicas geradas por IA geralmente têm irregularidades sutis na variação de frequência, ritmo e padrões digitais que não estão presentes em performances humanas", disse a Pindrop, especialista em análise de voz.

Leva apenas alguns minutos no YouTube ou Spotify — duas das principais plataformas de streaming de música — para detectar um rap falso de 2Pac sobre pizzas ou um cover de Ariana Grande de uma faixa de K-pop que ela nunca cantou.

"Levamos isso muito a sério e estamos tentando trabalhar em novas ferramentas nesse espaço para torná-lo ainda melhor" disse Sam Duboff, líder do Spotify em organização de políticas.

O YouTube disse que está "refinando" sua própria capacidade de detectar o uso de IA e que pode anunciar os resultados nas próximas semanas.

"Os maus atores [da indústria] estavam um pouco mais cientes [das violações] antes", deixando artistas, gravadoras e outros no ramo musical "operando em uma posição de reatividade", disse Jeremy Goldman, analista da empresa Emarketer.

"O YouTube, com um múltiplo de bilhões de dólares por ano, tem um forte interesse em resolver isso" disse Goldman, acrescentando que confia que eles estão trabalhando seriamente para consertar falhas.

"Você não quer que a plataforma em si, se você está no YouTube, se transforme em um pesadelo de IA"

Litigância

Além dos deepfakes, a indústria musical está particularmente preocupada com o uso não autorizado de seu conteúdo para treinar modelos de IA generativos como Suno, Udio ou Mubert.

Várias grandes gravadoras entraram com uma ação judicial no ano passado em um tribunal federal em Nova York contra a empresa controladora da Udio, acusando-a de desenvolver sua tecnologia com "gravações sonoras protegidas por direitos autorais com o propósito final de roubar ouvintes, fãs e potenciais agentes licenciados das gravações sonoras que copiou".

Mais de nove meses depois, os procedimentos ainda tramitam. O mesmo vale para um caso semelhante contra a Suno, aberto em Massachusetts.

No centro do litígio está o princípio do uso justo (fair use), que permite o uso limitado de alguns materiais protegidos por direitos autorais sem permissão prévia.

Isso pode limitar a aplicação de direitos de propriedade intelectual.

"É uma área de incerteza genuína" disse Joseph Fishman, professor de direito na Universidade Vanderbilt.

Quaisquer sentenças iniciais não serão necessariamente decisivas, pois opiniões variadas de diferentes tribunais podem levar a questão à Suprema Corte.

Enquanto isso, os principais envolvidos em música gerada por IA continuam a treinar seus modelos com trabalhos protegidos por direitos autorais, levantando a questão: a batalha já não está perdida?

Fishman disse que pode ser muito cedo para dizer isso: embora muitos modelos já estejam treinando com material protegido, novas versões são lançadas continuamente, e não está claro se alguma decisão judicial criaria problemas de licenciamento para esses modelos no futuro.

Regulação

Quando se trata da arena legislativa, gravadoras, artistas e produtores tiveram pouco sucesso. Vários projetos de lei foram apresentados no Congresso dos EUA, mas nada de concreto resultou.

Alguns estados — notavelmente o Tennessee, lar de grande parte da poderosa indústria da música country — adotaram legislação protetora, sobretudo contra deepfakes.

Donald Trump representa outro obstáculo em potencial: o presidente republicano se posicionou como um defensor da desregulamentação, particularmente a da IA.

Vários gigantes da IA entraram no ringue, como a Meta, que pediu ao governo para "esclarecer que o uso de dados disponíveis publicamente para treinar modelos é inequivocamente um uso justo".

Se a Casa Branca de Trump seguir esse conselho, isso pode empurrar a balança contra os profissionais da música, mesmo que os tribunais teoricamente tenham a última palavra.

O cenário dificilmente é melhor no Reino Unido, onde o governo trabalhista está considerando revisar a lei para permitir que empresas de IA usem o conteúdo dos criadores na internet para ajudar a desenvolver seus modelos, a menos que os detentores de direitos optem por não fazê-lo.

Mais de mil músicos, incluindo Kate Bush e Annie Lennox, lançaram um álbum em fevereiro intitulado "Is This What We Want?" -- apresentando o som do silêncio gravado em vários estúdios -- para protestar contra esses esforços.

Para o analista Goldman, a IA provavelmente continuará a atormentar a indústria musical enquanto ela permanecer desorganizada.

"A indústria musical é tão fragmentada" disse ele.

"Acho que isso acaba sendo um desserviço em termos de resolver essa coisa"

Veja também