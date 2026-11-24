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cinema Como John Turturro aprendeu a furtar carteiras para seu novo filme Turturro aprendeu o ofício com a ajuda do ilusionista Apollo Robbins, conhecido como "o ladrão de luvas brancas"

Como um ato de mágica. Os verdadeiros carteiristas, explica John Turturro, não são percebidos: são artistas da discrição.

Para seu mais recente papel como protagonista, em "The Only Living Pickpocket in New York", sobre um carteirista veterano nas ruas da Nova York moderna, o ator americano colocou literalmente as mãos à obra.

Turturro aprendeu o ofício com a ajuda do ilusionista Apollo Robbins, conhecido como "o ladrão de luvas brancas".

"Ele trabalhou comigo e me ensinou que, se alguém está segurando uma barra no metrô, você não pode tocar na pele dessa pessoa. A ideia é distraí-la", disse Turturro em entrevista à AFP.

"Você se aproxima sem que a pessoa se sinta invadida. Chega pelo lado, de modo que sua mão mal toque o relógio dela. Assim!", explicou, enquanto mostrava como, com um leve toque, soltava o passador da pulseira.

Um segundo toque imperceptível e "adeus, relógio!", disse, enquanto abria a fivela.

"Fiz isso com muita gente, pessoas que não iam me prender", brincou.





O ator praticou com colegas no set de filmagem e vizinhos. "Às vezes me pegavam", disse, entre risadas.

"Pequenas famílias"

"The Only Living Pickpocket in New York" ("O único carteirista vivo de Nova York", em tradução livre) acompanha Harry, que passa os dias cuidando de sua companheira Rosie (a colombiana Karina Arroyave), acamada e em coma, e as noites tentando ganhar a vida nas ruas.

Mas a cidade mudou: quase ninguém anda com dinheiro em espécie, e os iPods e telefones que as pessoas substituem num piscar de olhos quase não têm valor.

Até seu antigo inimigo, o detetive Warren (Giancarlo Esposito), é relegado a segundo plano em uma polícia que agora prioriza os crimes cibernéticos.

A trama se complica quando Harry rouba a pessoa errada. Encurralado, aposta em um último grande golpe.

Para interpretar esse personagem, que poderia lhe render uma indicação ao Oscar de melhor ator, segundo alguns especialistas, Turturro também quis entender como alguém acaba se tornando ladrão.

"Muitas dessas pessoas vêm de circunstâncias difíceis (...) de ambientes em que a família não está presente para elas, então formam essas pequenas famílias", disse.

Outro aspecto que chamou a atenção de Turturro é que eles também vivem sob um código moral: "Não roubam pessoas bêbadas, muito idosas ou com deficiência".

- "Experiência comunitária" -

Escrito e dirigido por Noah Segan, "The Only Living Pickpocket" parece uma lembrança de uma época não tão distante que, no entanto, já parece remota.

Turturro, de 69 anos, disse se identificar com o desconforto de seu personagem.

Filho de uma costureira e de um operário da construção civil, o ator ressaltou que valoriza sua habilidade manual e que compreende sua sensação de desconforto no mundo moderno.

"Entendo a tecnologia, mas não a entendo como substituta das relações com outros seres humanos", afirmou. "Até os jovens estão famintos por uma experiência comunitária".

Nova-iorquino de nascimento, o ator também abraçou uma produção que retrata as transformações da cidade onde nasceu, cresceu e passou praticamente toda a vida.

"Quando era jovem, podia ver tudo o que quisesse", disse sobre a variedade de espetáculos disponíveis em Nova York. "Eu tinha que me sentar no fundo, mas podia ver música, teatro, tudo".

"Nova York é mais segura agora", disse. "Mas era mais acessível quando era mais perigosa".

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