NOVELA Como José Inocêncio morre em 'Renascer'? Saiba o desfecho do personagem vivido por Marcos Palmeira Protagonista tem vários inimigos na trama e é conhecido por ter o 'corpo fechado' após se livras de várias emboscadas

Que José Inocêncio, personagem interpretado por Marcos Palmeira em “Renascer”, é muito visado por seus inimigos, ninguém pode duvidar. Na novela adaptada por Bruno Luperi, o fazendeiro já foi alvo de várias tocaias armadas por rivais, como o coronel Belarmino (Antonio Calloni), Firmino, o Coronel Pica-Pau (Enrique Díaz), e Egídio (Vladimir Brichta).

O protagonista, que todos os seus conhecidos juram ter o “corpo fechado”, fez um trato com o jequitibá-rei logo no início da trama de que não iria morrer “nem de morte matada nem de morte morrida”.

E de fato: se o roteiro do remake de Luperi seguir a versão original do avô dele, Benedito Ruy Barbosa, José Inocêncio não será assassinado. Na história exibida em 1993, o personagem, que era interpretado por Antonio Fagundes, só viria morrer após sofrer um acidente de carro. Depois da tragédia, ele ficou acamado e teve uma reconciliação emocionante com o filho, João Pedro (Juan Paiva), a quem culpa pela morte da amada, Maria Santa (Duda Reis).

Após a conversa com o pai, que estava sofrendo após o acidente, João Pedro retira o facão que está fincado aos pés da fazenda de cacau, onde toda a trama começou. Sem amarras que o pudesse prender ao “mundo terreno”, o protagonista parte.

Pacto com o ‘cramulhão’

Desde os primeiros episódios, José Inocêncio tem escapado da morte em diversas ocasiões, atribuindo sua sorte ao diabinho guardado em uma garrafa. Para ele, esse pacto com o "Cramulhão" é responsável por sua prosperidade, mesmo durante períodos de adversidade como a devastadora peste que assolou as plantações vizinhas.

