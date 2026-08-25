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Artistas Como Lito Sousa ajudou Tatá Werneck a viajar pela primeira vez com a filha Diagnosticado com a rara doença de Creutzfeldt-Jakob, ex-mecânico de aviação recebeu apoio da humorista

Diagnosticado com a rara doença de Creutzfeldt-Jakob, o ex-mecânico de aviação Lito Sousa fez um apelo por acesso a um tratamento e recebeu o apoio de diversos famosos como Fátima Bernardes, Marcelo Adnet, Mariana Kupfer e Sophia Valverde. Uma corrente de ajuda foi montada para tentar mobilizar instituições para ajudá-lo. À frente do canal Aviões e Músicas, o influencer também ficou conhecido por ajudar pessoas a superar o medo de avião, incluindo celebridades, incluindo Tatá Werneck, que já falou abertamente sobre o assunto.

Um dos relatos mais conhecidos é o da atriz e apresentadora Tatá Werneck. Ela enfrentava há anos uma forte aerofobia e precisava de acompanhamento profissional e medicação para conseguir viajar. O medo chegou a fazê-la evitar viagens de avião em família. Após conversar com Lito e entender melhor os procedimentos de segurança e o funcionamento das aeronaves, a humorista conseguiu embarcar pela primeira vez com a filha, Clara Maria.

“Lito, querido. Consegui entrar num avião com minha filha depois de anos graças a Deus e a conversa com você. Que você fique bem em nome de Jesus”, escreveu ela ao desejar melhoras.

A apresentadora já havia contado que preferia viajar na estrada do que embarcar em um voo: “Fico muito enjoada em carro, muito. Por que de carro? Porque tenho pânico de avião. Já parei três voos internacionais”.

Ajuda a famosos

Filha de Kelly Key, Suzanna Freitas também contou como conseguiu lidar com o medo de voar. Ela sofria com ansiedade intensa antes das viagens e passou a acompanhar os vídeos de Lito, nos quais ele explicava a mecânica dos aviões e os procedimentos de segurança: “(Lito é) o responsável por eu não ter mais medo de voar. Assisti tanto o canal dele e hoje tenho 0 medo de avião! Se você tem medo, só digo uma coisa: assista Aviões e Músicas”, disse ela certa vez.

Casada com Lito, Mila Seidl também foi uma das pessoas que procurou o ex-mecânico para superar o medo de avião. O encontro aconteceu em 2014 e, a partir da orientação recebida, ela conseguiu enfrentar a fobia — encaminhando o casamento dois anos depois.

A jornalista Mariana Godoy também teve contato próximo com o trabalho de Lito. No podcast Atenção, Passageiros, que abordava o universo da aviação a partir de investigações e dados técnicos. A experiência ajudava a entender melhor os procedimentos que tornam a aviação um dos meios de transporte mais seguros.

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