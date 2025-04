Como Mel Gibson perdeu (e recuperou) direitos de porte de arma nos EUA

A- A+

O Departamento de Justiça dos EUA vai devolver o direito de porte de armas a Mel Gibson, um dos mais destacados apoiadores do presidente Donald Trump em Hollywood, encerrando um debate que agitou os altos escalões do governo, de acordo com pessoas familiarizadas com a decisão.

O debate gerou uma tensa discussão com a promotora responsável pelo perdão no Departamento de Justiça, Elizabeth G. Oyer, pouco antes dela ser demitida pelo governo Trump no mês passado.

A decisão, que também se aplica a outras nove pessoas, foi aprovada pela procuradora-geral Pam Bondi, de acordo com fontes do "New York Times" que falaram sob condição de anonimato por medo de retaliação.

Os detalhes devem ser publicados em breve no "Federal Register", o "Diário Oficial" dos EUA. Um porta-voz do Departamento de Justiça não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Antes de ser demitida, Oyer se recusou a recomendar a inclusão de Gibson na pequena lista de pessoas com condenações criminais que poderiam ter seus direitos de porte de armas restaurados, apesar da pressão de seus superiores.

Em uma entrevista ao "New York Times", após sua demissão, ela disse que um funcionário do Departamento tentou persuadi-la a mudar de ideia porque Gibson "tem um relacionamento pessoal com o presidente Trump".

Condenação por violência doméstica

Pouco tempo após a entrevista, ela e vários outros advogados de carreira no Departamento de Justiça foram demitidos. Um alto funcionário do Departamento negou que a demissão dela estivesse relacionada ao caso Gibson.

Oyer disse que resistiu porque Gibson havia sido condenado por um delito de violência doméstica.

Ele se declarou culpado em 2011 por uma acusação de agressão envolvendo sua ex-namorada.

Segundo ela, suas preocupações não tinham nada a ver com política, mas com os riscos de segurança de permitir que alguém com histórico de violência doméstica tenha uma arma.

Um advogado de Gibson pediu ao governo Trump que restaurasse seus direitos de porte de arma, dizendo que nos últimos anos ele tentou comprar uma arma em Nevada, mas foi negado por causa da condenação.

Mesmo com sinal verde do governo federal, Gibson não tem garantia de poder ter uma arma novamente, já que diferentes estados têm suas próprias restrições sobre quem pode possuir legalmente uma arma de fogo.

A lei estadual de Nevada proíbe criminosos de possuírem armas, mas Gibson alega ter cometido uma contravenção, não crime.

Um porta-voz de Gibson não comentou imediatamente.

O esforço do governo Trump para restaurar o porte de armas para Gibson faz parte de uma tentativa mais ampla dos conservadores de permitir que algumas pessoas com condenações criminais possam ter armas de fogo.

No ano passado, a Suprema Corte confirmou as regras que restringiam o acesso para quem enfrenta ordens de restrição por violência doméstica, mas Trump ordenou uma revisão das políticas de armas do governo federal, com o objetivo de afrouxar essas restrições.

Nesse sentido, o Departamento de Justiça publicou recentemente novos regulamentos para restaurar os direitos de porte de armas para algumas pessoas com condenações criminais.

O departamento disse que ainda quer garantir que "pessoas violentas e perigosas" não possam adquirir armas de fogo legalmente, desde que haja "uma via apropriada" para restaurar os direitos de pessoas que ganharam a chance de possuir armas novamente, de acordo com uma regra provisória publicada no mês passado no "Federal Register".

A determinação de quais direitos de porte de armas devem ser restaurados depende de uma série de fatores, diz o aviso, incluindo "uma combinação da natureza de sua atividade criminosa passada e seu comportamento subsequente e atual de cumprimento da lei".

Com em uma lei antiga, o Departamento de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos pode devolver direitos de armas a pessoas específicas.

Mas a partir de 1992, projetos do Congresso proibiram a agência de fazer isso.

A regra provisória efetivamente devolve essa autoridade ao procurador-geral, que pode então delegá-la a outro funcionário ou escritório do Departamento de Justiça.

Gun Owners of America, um grupo de lobby, chamou a regra provisória de "progresso notável", enquanto Kris Brown, presidente da Brady, um grupo de defesa do controle de armas, disse que a mudança foi "uma tomada de poder flagrante e perigosa pelo governo Trump e um presente para seus doadores na indústria de armas".

