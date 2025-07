A- A+

MÚSICA Como o BTS foi destronado nas paradas do Spotify por grupo fictício de k-pop da Netflix A concorrência inesperada surgiu da animação Guerreiras do K-Pop, da Netflix

O grupo fictício de k-pop Saja Boys destronou o BTS, maior banda sul-coreana da atualidade, nas paradas do Spotify nos Estados Unidos. A concorrência inesperada surgiu da animação ''Guerreiras do K-Pop'' (''KPop Demon Hunters'', no original), da Netflix, lançada em 20 de junho.

Na quinta-feira, 3, a faixa Your Idol do Saja Boys havia alcançado a segunda posição entre as músicas mais ouvidas nos EUA na plataforma de música (divulgadas na playlist Top 50 - Estados Unidos).

Era a posição mais alta já alcançada por uma boy band de k-pop no chart americano, superando o BTS - cuja faixa Dynamite chegou à terceira posição da mesma lista na época do lançamento, em 2020. Nesta sexta-feira, 4, Your Idol reforçou o feito ao pular para a primeira colocação do ranking.



Escute a música:

No retrovisor, a música Golden, do grupo feminino HUNTR/X (também fictício), foi da terceira para a segunda colocação. Isso igualou, e logo depois superou o quarteto Blackpink, que anteriormente detinha o recorde nas paradas do Spotify dos EUA para um grupo feminino de k-pop.

Como é o filme ''Guerreiras do K-pop''?

A animação da Netflix é protagonizada por Rumi, Mira e Zoey, do grupo HUNTR/X, que levam vida dupla: as estrelas têm poderes secretos que usam para proteger o mundo humano de ameaças sobrenaturais. Na trama, os Saja Boys são vilões demoníacos sob disfarce, que devem ser combatidos pelas garotas.

O filme é atualmente o mais assistido da plataforma, de acordo com o ranking global mais recente divulgado pela Netflix, com mais de 33,4 milhões de visualizações.



Confira o trailer:

