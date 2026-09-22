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Música Como Rick, da dupla com Renner, veja outros famosos que morreram em acidentes aéreos Cantor sertanejo morreu após a queda de um helicóptero nesta segunda-feira (21)

Foi confirmada a morte de Rick, da dupla com Renner, aos 59 anos, após a queda de um helicóptero nesta segunda-feira (21). O cantor estava na aeronave, que havia viajava em Santa Catarina.

O artista era reconhecido como compositor e produtor de destaque no gênero sertanejo, além de autor de sucessos.

Ao longo da história, outros artistas, como Marília Mendonça, Gabriel Diniz, Leila Diniz e os integrantes da banda Mamonas Assassinas, também morreram em acidentes aéreos que chocaram o público.

Marília Mendonça

A Rainha da Sofrência morreu em 2021 em uma queda de um avião na zona rural de Piedade de Caratinga (MG).

A cantora foi donas de hits que tomaram o país como “Infiel”, “Eu sei de cor”, Leão” e “De quem é a culpa?”. Como compositora, ela fez trabalhos de sucesso para duplas como Jorge & Mateus, Henrique & Juliano, além de Cristiano Araújo (1986-2015).

A carreira da artista foi assinalada por marcos superlativos como o título de ter feito a maior live da história do YouTube ao longo da pandemia e de acumular 14 bilhões de views no YouTube somente em seu canal oficial à época de sua morte.

Hoje são 21 bilhões de acessos em sua plataforma oficial no serviço de vídeos.

Gabriel Diniz

O cantor que popularizou o aplicativo de relacionamento Tinder em todo o Brasil com seu hit “Jenifer’’ era facilmente visto e ouvido em todos os lugares e vivia o auge do sucesso.

Com apenas 28 anos, o artista morreu na queda de um monomotor no povoado Porto do Mato, em Estância, na região Sul de Sergipe, em 2019.

Na aeronave, estavam ainda o piloto Linaldo Xavier e o copiloto Abrãao Farias, que também não resistiram.

Mamonas Assassinas

Em 1996, uma tragédia encerrou a carreira de um dos maiores fenômenos vistos na música pop nacional.

Os cinco integrantes do grupo Mamonas Assassinas, que conseguiu a façanha de chegar a mais de 1,8 milhão de discos vendidos em seis meses, morreram no final da noite de anteontem quando o avião em que estavam chocou-se contra as encostas da Serra da Cantareira, no Norte da capital paulista.

O vocalista Alecsander Alves, o Dinho, o baixista Samuel Reis de Oliveira e seu irmão, o baterista Sérgio, o guitarrista Bento Hinoto e o tecladista Júlio Rasec haviam encerrado sua primeira turnê nacional e embarcariam para Portugal, onde a banda seria lançada.

O acidente matou ainda o piloto Jorge Luiz Germano Martins, o co-piloto, Alberto Yoshihumi Takèda, o ajudante de palco Isaac Souto e o segurança Sérgio Saturnino Porto.

Leila Diniz

A atriz brasileira Leila Diniz figurou entre os 85 mortos no desastre do jato DC-8 da Japan Airlines que caiu em 1972 a 30 quilômetros de Nova Deli, quando se preparava para pousar.

Leila Lviajava de Sydney, Austrália, onde participou de um festival de cinema, representando o Brasil com o filme "Mãos Vazias".

Ricardo Boechat

O jornalista morreu aos 66 anos quando o helicóptero que o transportava caiu na Rodovia Anhanguera em fevereiro de 2019.

A aeronave colidiu com a parte dianteira de um caminhão que transitava pela via. O piloto Ronaldo Quattrucci também morreu no acidente.

Lynyrd Skynyrd

Formada em 1964, a banda de rock americana teve fim com a morte de diversos integrantes e do principal compositor Ronnie Van Zant em um acidente aéreo próximo a Gillsburg, Mississipi, em 1977.

Os músicos estavam a bordo de um avião modelo Convair 240, fabricado em 1947. O baterista Artimus Pyle foi um dos poucos sobreviventes.

Buddy Holly

Considerado um dos pioneiros do rock, o guitarrista (1936-1959) morreu aos 22 anos depois que o avião modelo Beechcraft Bonanza em que viajava caiu em milharal no estado de Iowa. O acidente também matou os músicos Rithcie Vallens e Jiles Perry Richard Jr., conhecido como The Big Popper.

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