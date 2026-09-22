Como Rick, da dupla com Renner, veja outros famosos que morreram em acidentes aéreos
Cantor sertanejo morreu após a queda de um helicóptero nesta segunda-feira (21)
Foi confirmada a morte de Rick, da dupla com Renner, aos 59 anos, após a queda de um helicóptero nesta segunda-feira (21). O cantor estava na aeronave, que havia viajava em Santa Catarina.
O artista era reconhecido como compositor e produtor de destaque no gênero sertanejo, além de autor de sucessos.
Ao longo da história, outros artistas, como Marília Mendonça, Gabriel Diniz, Leila Diniz e os integrantes da banda Mamonas Assassinas, também morreram em acidentes aéreos que chocaram o público.
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Marília Mendonça
A Rainha da Sofrência morreu em 2021 em uma queda de um avião na zona rural de Piedade de Caratinga (MG).
A cantora foi donas de hits que tomaram o país como “Infiel”, “Eu sei de cor”, Leão” e “De quem é a culpa?”. Como compositora, ela fez trabalhos de sucesso para duplas como Jorge & Mateus, Henrique & Juliano, além de Cristiano Araújo (1986-2015).
A carreira da artista foi assinalada por marcos superlativos como o título de ter feito a maior live da história do YouTube ao longo da pandemia e de acumular 14 bilhões de views no YouTube somente em seu canal oficial à época de sua morte.
Hoje são 21 bilhões de acessos em sua plataforma oficial no serviço de vídeos.
Gabriel Diniz
O cantor que popularizou o aplicativo de relacionamento Tinder em todo o Brasil com seu hit “Jenifer’’ era facilmente visto e ouvido em todos os lugares e vivia o auge do sucesso.
Com apenas 28 anos, o artista morreu na queda de um monomotor no povoado Porto do Mato, em Estância, na região Sul de Sergipe, em 2019.
Na aeronave, estavam ainda o piloto Linaldo Xavier e o copiloto Abrãao Farias, que também não resistiram.
Mamonas Assassinas
Em 1996, uma tragédia encerrou a carreira de um dos maiores fenômenos vistos na música pop nacional.
Os cinco integrantes do grupo Mamonas Assassinas, que conseguiu a façanha de chegar a mais de 1,8 milhão de discos vendidos em seis meses, morreram no final da noite de anteontem quando o avião em que estavam chocou-se contra as encostas da Serra da Cantareira, no Norte da capital paulista.
O vocalista Alecsander Alves, o Dinho, o baixista Samuel Reis de Oliveira e seu irmão, o baterista Sérgio, o guitarrista Bento Hinoto e o tecladista Júlio Rasec haviam encerrado sua primeira turnê nacional e embarcariam para Portugal, onde a banda seria lançada.
O acidente matou ainda o piloto Jorge Luiz Germano Martins, o co-piloto, Alberto Yoshihumi Takèda, o ajudante de palco Isaac Souto e o segurança Sérgio Saturnino Porto.