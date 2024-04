A- A+

COMÉDIA "Como Salvar Um Casamento": Nany People encena espetáculo do Teatro de Santa Isabel No monólogo, a humorista aborda diferentes temas ligados às relações amorosas

Já imaginou receber conselhos amorosos de Nany People? Entre aberturas de leque e fartas gargalhadas, a comediante utiliza sua franqueza e humor característico para ensinar o público “Como Salvar Um Casamento”, espetáculo que ela traz ao Recife neste domingo (14), às 18h, no Teatro de Santa Isabel.

A peça teatral é, na realidade, uma nova versão de “Nany People Salvou Meu Casamento”, trabalho levado aos palcos pela atriz há 17 anos e que rodou o Brasil por um longo período. A ideia do espetáculo original surgiu ainda em 2005, quando a artista se separou com as separações repentinas e quase simultâneas dos seus dois irmãos.

Intrigada com o ocorrido, Nany resolveu investigar o que havia dado errado nos relacionamentos dos seus irmãos e de outras pessoas próximas. “Por vários motivos, eu via que lé não batia com cré”, relembrou a comediante, em entrevista à Folha de Pernambuco. Munida de suas observações, ela encomendou um texto sobre o assunto aos amigos de longa data Bruno Motta e Daniel Alves.

Quando resolveu voltar aos palcos com a peça, Nany percebeu que ela precisaria passar por uma repaginada. “A linguagem era outra há mais de 15 anos e, graças a Deus e às nossas conquistas, muita coisa mudou de lá para cá. Para você ter uma ideia, não existia nem união estável naquela época”, apontou a atriz, que é dirigida por Bruno.

Em sua versão atualizada, algumas coisas foram alteradas e a montagem absorveu novos olhares sobre as relações, como o protagonismo feminino e os amores LGBTQIAPN+. “Antes, o texto era muito heteronormativo. Vi que precisava de uma coisa mais plural e inclusiva. Percebi também que haviam coisas que não dava mais para dizer mais”, confessou.

Outra mudança essencial está no formato da peça. Quando estreou, em 2007, Nany dividia a cena com o ator Pierre Bittencourt (o Mosca da primeira versão de “Chiquititas”). Agora, a humorista sobe ao palco sozinha em um monólogo. “Agora tenho o trabalho dobrado de comandar a palestra e também fazer alguns personagens. A entrega tem que ser mais intensiva, porque você gasta mais energia, raciocínio e cuidado de carpintaria teatral”, disse.

Nany incorpora a função de uma coach, distribuindo pitacos sobre as delícias e os dissabores da vida a dois. “Falo das várias faces do amor, desde quando a gente é fecundado até a convivência de um casal com 60 anos de casados. As pessoas se identificam muito e eu jogo sempre com a plateia. Alguns são pegos de ‘saia justa’, quando eu desço do palco e lanço minhas perguntas. É um espetáculo interativo e integrativo”, afirmou.

Ao final de sua palestra motivacional, Nany solta a voz, provando que seu lado cantora está cada vez mais vivo. Sua carreira artística, na realidade, começou com a música, uma faceta que foi resgatada a partir de sua participação no programa “Popstar”, da TV Globo, em 2019.

“Costumo dizer que a música me levou ao palco, o palco me levou ao teatro, e o teatro me levou para a vida. Eu entrei na TV cantando no Chacrinha, aos 8 anos de idade. Cantei em casamento até os 15, trabalhando em até quatro festas por dia. Então, minha origem é o canto”, explica a mineira, que também tem rodado o Brasil com o show “Sob Medida - Nany Canta Fafá”, com um repertório de sucesso da cantora paraense, considerada uma musa inspiradora para Nany.

Serviço:

Espetáculo “Como Salvar Um Casamento”

Quando: neste domingo (14), às 18h

Onde: Teatro de Santa Isabel (Praça da República, 233, Santo Antônio - Recife)

Ingressos a partir de R$ 60, à venda no Sympla

Informações: (81) 3242-3437



