TECNOLOGIA Como seria a aparência do Super-Homem na vida real, segundo a inteligência artificial? Veja fotos Graças à ferramenta digital, é possível imaginar como seriam os super-heróis se fossem pessoas de carne e osso; Neste caso, a IA projetou Clark Kent

O Super-Homem, também conhecido como Clark Kent, é um dos super-heróis mais icônicos do mundo dos quadrinhos. O personagem foi criado por Jerry Siegel e Joe Shuster e apareceu pela primeira vez na Action Comics #1, em 1938. Embora ele sempre tenha sido um desenho, agora a inteligência artificial pode projetar como ele seria se fosse uma pessoa na vida real.

Uma das plataformas habilitadas para realizar essa atividade é o Copilot , um aplicativo que desenha imagens em tempo real e em poucos minutos. Possui tecnologias avançadas de IA, geradas pelos mais recentes modelos de linguagem OpenAI, GPT-4 e DALL·E 3.

Como seria o Super-Homem na vida real, segundo a inteligência artificial?

No momento em que o Copilot é solicitado a imaginar como seria o Superman na vida real, a ferramenta cria duas imagens:

Na primeira imagem você pode ver o Superman como um jovem com traços fisionômicos marcantes e corpo atlético. Seu cabelo é escuro e ele tem seu corte clássico, com repartição lateral e topete na testa. A figura está em um arranha-céu em Nova York.

No segundo desenho você também pode ver o Superman como um jovem com traços marcantes. Da mesma forma, ele ostenta seu cabelo clássico e uma roupa azul e vermelho.





Quem é o Super-Homem, segundo a inteligência artificial?

Superman pertence ao grupo de quadrinhos americanos publicados pela DC Comics. Seu nome verdadeiro é Kal-El, ele nasceu no planeta Krypton. Seus pais biológicos, Jor-El e Lara Lor-Van, o enviaram para a Terra em uma nave espacial pouco antes de Krypton ser destruído devido à sua explosão iminente. O navio pousou na pequena cidade de Smallville, onde foi encontrado por Jonathan e Martha Kent, que o adotaram e o chamaram de Clark Kent.





À medida que Clark crescia, ele descobriu que tinha habilidades extraordinárias devido à gravidade da Terra e à radiação solar. Ele decidiu usar essas habilidades para ajudar a humanidade, adotando o alter-ego de Superman. Mudou-se para Metropolis e começou a trabalhar como repórter no Daily Planet, onde conheceu seus futuros amigos e colegas, incluindo Lois Lane e Jimmy Olsen.

Ele combate o crime e protege o mundo de uma variedade de ameaças, desde vilões comuns até seres extraterrestres e criaturas de outro mundo. Entre seus inimigos mais conhecidos estão Lex Luthor, um gênio do crime e cientista, e Doomsday, uma criatura imparável criada especificamente para matar este herói.

Ao longo dos anos, Superman evoluiu tanto nos quadrinhos quanto em outras mídias. Teve até diversas adaptações para o cinema e a televisão, desde séries de televisão dos anos 1950 até os filmes mais atuais do Universo Estendido DC. Enquanto isso, o personagem teve ligações com outros heróis, vilões e mostrou personalidades diferentes ao longo do tempo.

