Como seria o Snoopy na vida real? Ferramenta de IA mostra um cão simpático e de franjinha; confira

O cãozinho Snoopy é um dos personagens principais da tira de quadrinhos Peanuts, criada por Charles M. Schulz em 1950. Ele é um cachorro da raça beagle que, apesar de ser uma caricatura com características humanas, agora pode parecer um cachorro real, graças à ajuda da inteligência artificial.

Uma das plataformas habilitadas para realizar essa atividade é o Copilot, da Microsoft, um aplicativo que projeta imagens em tempo real e em poucos minutos. Ele conta com tecnologias avançadas de IA, geradas pelos últimos modelos de linguagem da OpenAI, GPT-4 e DALL·E 3.

Quando perguntado sobre como Snoopy se pareceria na vida real, o aplicativo Copilot projeta uma única imagem. Na fotografia, é possível observar o beagle com traços mais realistas.

Embora os cachorros desta raça tenham pelos brancos, marrons e pretos, a plataforma mostra um pet que combina apenas as cores branco e preto. Seus olhos são castanhos e ele tem uma espécie de franja. O animal está deitado no chão, com as patas dianteiras cruzadas.

Assim seria o Snoopy em sua vida real, de acordo com a IA — Foto: Copilot

Ele está vestido com uma jaqueta jeans como vestimenta e usa uma coleira escura com tachas. É possível ver que ele esteja em um parque urbano, já que ao fundo podem ser vistos prédios e até a clássica casinha vermelha onde o personagem de ficção vive, com uma estatueta do Snoopy em cima.

Quem é Snoopy, segundo a inteligência artificial

Por sua vez, o ChatGPT, outra das aplicações mais utilizadas de inteligência artificial, aponta que Snoopy é um personagem fictício criado pelo cartunista americano Charles M. Schulz.

Ele se destacou por ser a figura principal da história de quadrinhos Peanuts - mais conhecida como Snoopy e Charlie Brown no Brasil -, que foi publicada pela primeira vez em 2 de outubro de 1950 e continuou até a morte de Schulz em 2000.

Nesse sentido, a plataforma indica que ele é um cachorro beagle com características humanas e é famoso por sua imaginação e personalidade peculiar. Frequentemente é retratado deitado sobre sua casa vermelha, que ele imagina como sua.

Ao mesmo tempo, ele tem uma vida imaginária onde se envolve em aventuras como piloto de combate, escritor de novelas, advogado e outros papéis, tudo em seu mundo de fantasia.

Por outro lado, ele é famoso por sua amizade com o personagem principal, Charlie Brown, bem como por sua eterna rivalidade com o pássaro Woodstock, outro personagem do quadrinho.

Snoopy ganhou grande popularidade ao longo dos anos e se tornou um dos personagens de quadrinhos mais amados e reconhecidos mundialmente.

Como criar imagens baseadas em inteligência artificial?

As pessoas que desejam criar imagens com IA podem usar as seguintes ferramentas:

Imagine Art: é um dos aplicativos disponíveis para criar imagens com auxílio da inteligência artificial. Os usuários devem se registrar e depois especificar que imagem desejam obter. A foto será gerada em poucos minutos e está disponível tanto para iOS quanto para Android.

Poe: é um meta-assistente que reúne muitos dos principais serviços, como ChatGPT, ChatGPT-4, Claude+ e Sage. O aplicativo pode criar imagens em tempo real e o usuário só precisa detalhar como deseja a foto. Está disponível tanto para Android quanto iOS.

Copilot Microsoft: é um assistente virtual de inteligência artificial desenvolvido pela Microsoft que está disponível no Windows 11. A ferramenta pode gerar texto, traduzir idiomas, escrever diferentes tipos de conteúdo criativo e responder às suas perguntas de forma informativa. Está disponível tanto para Android quanto iOS.

Wombo Dream Art: o aplicativo pode transformar palavras em fotos e criar imagens incríveis. Os usuários precisam inserir uma mensagem, escolher um estilo de arte e ver como a mudança é gerada.

