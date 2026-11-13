Como sexta-feira 13 ficou associada a azar e terror; entenda as origens da superstição de séculos
Mistura de referências bíblicas, mitologia e cultura popular ajudou a transformar a data em símbolo de medo e de proteção para alguns
Cercada por mistério, superstições e até rituais, a sexta-feira 13, como a que acontece neste mês de novembro, se tornou sinônimo de azar para muitos. No entanto, para outros, a data é carregada de energia e proteção.
A origem dessa fama vem de uma mistura entre referências bíblicas, mitologia e cultura pop, que transformou o dia em um símbolo de medo e cuidado.
A ligação entre o número 13 e a má sorte remonta à Bíblia, onde Judas, o traidor de Jesus, seria o 13º participante da Última Ceia. A crucificação de Cristo também ocorreu em uma sexta-feira, o que reforçou ainda mais a associação negativa.
Leia também
• Artista pernambucano lança EP "Prólogo ao Um", unindo música, identidade negra e consciência social
• Maria Pérola lança faixa título do seu primeiro álbum "Coisa de Pele", neste domingo (15)
• Sexta-feira 13: confira 13 filmes de terror para assistir no streaming
A cultura cristã ocidental disseminou essa ideia, segundo especialistas, enquanto outras culturas veem o 13 como símbolo de sorte.
Além da religião, a mitologia também contribuiu para o mito. Na tradição nórdica, por exemplo, o deus Loki causou o caos ao aparecer como o 13º convidado em um banquete de deuses, resultando na morte de um deles.
Já em interpretações bíblicas menos conhecidas, acredita-se que eventos como a queda da Torre de Babel e a tentação de Adão e Eva também ocorreram em sextas-feiras 13.
Crença coletiva reforça significado da data
Apesar da fama negativa, especialistas afirmam que a energia atribuída ao dia depende principalmente das crenças das próprias pessoas.
— A sexta-feira 13 tem uma egrégora criada por nossa própria crença coletiva — explicou a médium, bruxa e astróloga Eric Satine, que conversou com O GLOBO sobre a data.