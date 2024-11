Como Tatá Werneck, confira cinco famosas que falaram abertamente sobre abusos que sofreram

Alerta: o texto abaixo trata de temas sensíveis como abuso sexual e assédio



Tatá Werneck revelou ter sido vítima de abuso sexual. A declaração foi feita durante o último episódio de seu programa, Lady Night, exibido na última segunda-feira, 4. Ela fez a revelação enquanto entrevistava a atriz Débora Falabella, que está em cartaz com a peça Prima Facie, na qual interpreta uma vítima de violência sexual.



A apresentadora chorou ao explicar que a peça a relembrou de sua situação e das perguntas que eram feitas sobre o abuso que sofreu. "Eu nunca falei disso porque tenho medo de falar. Meus pais lembraram quando eu sofri uma coisa super séria e as perguntas que eram feitas eram sempre diminuindo, descredibilizando, como se eu não estivesse falando a verdade", revelou.

Ela ainda contou que estava muito desesperada e sentindo medo, mas que sabia que precisava sobreviver. "Passaram alguns anos, mas eu me sinto... eu fico temerosa de falar."A apresentadora não foi a primeira figura pública a relatar abusos. Confira a seguir quem já falou abertamente sobre o assunto.A cantora brasileira revelou que foi vítima de abuso sexual aos 14 anos de idade. A declaração foi feita durante a participação da cantora no documentário de J Balvin, "A Great Day with J Balvin".A brasileira contou que foi abusada por uma pessoa que conhecia, o que fez com que ela se culpasse. "Para mim, foi uma mistura de sentimentos. Não sabia como reagir, não contei para a minha família, para ninguém... só vivi com aquilo por muitos anos", começou.A cantora ainda disse que se sentia "suja, miserável e culpada". Ela também refletiu que parte de sua culpa vem do pensamento de que as mulheres sentem que tudo é culpa delas. "Eu tinha em mente uma foto de um sonho sobre como eu queria que as coisas fossem".Em 2012, a rainha dos baixinhos revelou que foi vítima de abuso infantil por um professor, um amigo de seu pai e um homem que se casaria com a sua avó. "Quando lembro que tudo isso ocorreu e não pude fazer nada porque eu não sabia, não tinha experiência.. O que uma criança pode fazer? Tinha medo de falar para o meu pai e ele achar que era eu quem estava fazendo isso", disse em entrevista ao Fantástico.À revista Marie Claire, Xuxa disse que não superou a dor do que ocorreu, mas que se acostumou com ela. A apresentadora ainda pediu para que pais ouçam e prestem atenção nos seus filhos."Às vezes, sem palavras, ele diz muita coisa. Por favor, preste atenção nos seus filhos. Hoje sou uma mulher que não posso dizer que superei, mas posso dizer que me acostumei com essa dor e com tudo que vivi e passei. E gostaria muito que pelo menos uma ou duas crianças agora, depois de ouvir esse relato, que vocês consigam salvar, observar e deixar que isso não ocorra com elas também."Em setembro, a atriz revelou ter sido vítima de um estupro durante sua adolescência, quando tinha 17 anos. A declaração foi feita na estreia do podcast Exaustas."Eu perdi a minha virgindade em um estupro", leu Giselle em um trecho de um texto preparado previamente para o podcast. "Foi nesse momento que eu me perdi de vez e compreendi o quanto eu era ‘oca’. [...] Foi no silêncio que o meu corpo gritava e pedia socorro."Após o episódio, ela desenvolveu depressão e transtornos alimentares, além de ter tentado tirar a própria vida. "A forma como os meninos e homens me tratavam era nojenta", disse.Em 2015, a atriz revelou, enquanto participava no programa de Xuxa Meneghel, que sofreu abusos sexuais aos sete anos de idade. "Tenho minha história e nunca contei para ninguém porque nunca tive coragem. Agora, você me pergunta por que eu nunca contei pra ninguém. Não sei, Xuxa! Eu tinha sete anos e foram várias vezes."Anos depois, em 2022, ela voltou a falar sobre o assunto, se abrindo um pouco mais."Ocorreu duas ou três vezes. Na época, achava que tinha algo errado, desconfiava que aquilo não era certo. Porém, não era algo que achava que tinha que pedir socorro, contar para a minha mãe", disse em entrevista à TV SIC, de Portugal.A atriz sofreu abuso sexual aos 13 anos, quando trabalhava como empregada doméstica no Rio de Janeiro. O autor do crime tinha em torno de 50 anos e era um vizinho da casa onde ela trabalhava. Luiza fez o relato em 2020, durante uma entrevista ao portal Universa."Não sabia que ninguém podia tocar o meu corpo. Estamos falando do final da década de 1970, de uma menina do interior", afirmou Brunet. "Ele sabia quando eu ficava sozinha em casa. Entrava e ia direto onde eu dormia. E batia na porta. Não consigo e nem quero lembrar o que ele falava, mas ele me encostava na parede e eu ficava imóvel. E me cheirava e colocava a mão no meu peito e dentro da minha calcinha. Me lembro de um gemido também. Não houve penetração", disse.