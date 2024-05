A- A+

Cancelamento Como ter reembolso dos shows de Ivete e Ludmilla? Veja o que dizem as empresas e o Procon No Recife, o show de Ludmilla seria no dia 20 de julho, no Classic Hall, em Olinda. Já Ivete se apresentaria na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, no dia 24 de agosto

Os fãs de Ludmilla e Ivete Sangalo foram surpreendidos, nesta quarta-feira (14), com o anúncio do cancelamento da turnê nacional das duas artistas.

Em Pernambuco, o show de Ludmilla seria no dia 20 de julho, no Classic Hall, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Já Ivete se apresentaria na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, também na RMR, no dia 24 de agosto.

De acordo com a legislação de defesa do consumidor, é assegurado a devolução integral dos valores pagos no caso do cancelamento de shows, conforme orienta o Procon.

Segundo o órgão, não pode haver imposição de dificuldades para que o consumidor tenha acesso ao reembolso e a devolução do valor pago deve ser buscada junto à empresa que vendeu o ingresso.

No caso dos shows de Ivete e Ludmilla, ambos os ingressos foram vendidos pela Eventim. A empresa informou que “as informações para reembolso serão enviadas em breve” portanto, ainda é necessário aguardar as instruções para reaver o dinheiro.

Caso persista a dificuldade de reembolso, os consumidores podem registrar reclamação no Procon do seu estado.



Por meio de nota, a 30e, produtora de ambas as turnês, anunciou que vai divulgar "o mais breve possível" como será efetuado o reembolso.

Leia na íntegra a nota da empresa:

“A produtora lamenta, mas respeita a decisão unilateral das artistas e esclarece que, em nenhum momento, avaliou o cancelamento das duas turnês. Em relação à turnê "Festa", por questões de demanda, a empresa propôs à artista e sua equipe uma readequação da estrutura e produção e foi surpreendida com o comunicado publicado. Em relação à turnê "Ludmilla in the house tour", não houve nenhuma negociação anterior à decisão exclusiva da artista, e seu comunicado. A 30e divulgará o mais breve possível os procedimentos relacionados ao reembolso para os fãs que já haviam adquirido ingresso”.



Mais de três milhões de pessoas participam anualmente dos eventos promovidos pela 30e, segundo a produtora. “As demais turnês anunciadas estão confirmadas e ocorrerão”, destacou a empresa.



Entenda os cancelamentos

Ivete Sangalo anunciou o cancelamento da turnê "A Festa" no mesmo dia em que Ludmilla cancelou a turnê "In The House Tour". As duas artistas atribuíram a desistência em realizar a turnê por problemas com a produtora 30e, responsável pelos shows.

Ivete chegou a dizer que a empresa "não conseguiria garantir as condições necessárias" para que as apresentações acontecessem da forma como foram concebidas, com a excelência e segurança prometidas e acordadas".

