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LITERATURA Como uma história de amor de Dostoiévski conquistou o TikTok O conto de um "sonhador" que conhece nas ruas da São Petersburgo do século XIX uma jovem por quem se apaixona perdidamente tornou-se um best-seller no Brasil

Embora não seja um leitor assíduo de clássicos, o brasileiro Marcelo Nogueira se deixou seduzir pela capa pop de "Noites Brancas", um romance de amor e solidão de Fiódor Dostoiévski, que se tornou um fenômeno mundial graças à paixão que despertou entre a Geração Z no TikTok.

O conto de um "sonhador" que conhece nas ruas da São Petersburgo do século XIX uma jovem por quem se apaixona perdidamente tornou-se um best-seller no Brasil. A Editora 34 relatou à AFP um aumento anual de 463% em suas vendas em 2025 e a tendência é de um novo recorde neste ano.

Em outros países, como Reino Unido e Espanha, Noites Brancas também se tornou um dos livros mais vendidos. Os "tiktokers" se identificaram com a obra russa por ela apresentar "essa figura do sonhador solitário, o que muitos jovens sentem hoje", explicou o influenciador literário Marcelo Nogueira, 27.

Nesse que é um de seus primeiros romances, Dostoiévski descreve quatro noites e uma manhã, um breve período em que o protagonista deixa de viver pela primeira vez em sua mente para ter uma experiência real. Será o prelúdio de uma história de amor tão apaixonada quanto efêmera.

"Meu Deus! Um minuto inteiro de felicidade! Por acaso isso é pouco, mesmo que seja para toda uma vida?", questiona o sonhador anônimo, uma figura romântica, em uma das frases mais replicadas nas redes.

"Te joga no chão"

Dezenas de milhares de comentários no BookTok, comunidade literária no TikTok, mostram como Dostoiévski consegue, quase 180 anos depois, tocar o coração dos leitores com um relato de menos de 100 páginas.

O romance "te joga no chão. É apenas a vida real, escrita de forma poética", comentou a usuária @thayslaaaa. "É meu favorito da vida, apesar de ser um pouco preocupante o quanto eu me identifico com o protagonista", escreveu @autoratina.

A influenciadora Paloma Lima, 29, fã de literatura russa, contou à AFP que o público jovem do TikTok chegou ao seu canal no YouTube após ter lido Noites Brancas. "Faz um pouco mais de sentido", porque é "um livro mais curtinho e muito intenso", que se encaixa entre as "tropes" mais populares no TikTok, padrões narrativos que os leitores buscam avidamente, como "de amigos a amantes", comentou.

Na Rússia, esse fenômeno causa surpresa e orgulho. "Fiquei impressionada", porque Noites Brancas não desperta esse "entusiasmo" entre os jovens russos, contou à AFP a escritora Ekaterina Kvitko, 28, que ministrou na Feira do Livro de Moscou uma oficina sobre Dostoiévski e o TikTok, uma rede social cujo acesso é restrito na Rússia.

Talvez seja porque se trata de uma "história sobre um protagonista que está só, que busca algum tipo de amor, alguma muleta. Talvez os adolescentes estejam vivendo essa situação no Ocidente", sugeriu a escritora.

"Peças publicitárias"

O sucesso de Noites Brancas também abriu as portas para clássicos de Dostoiévski mais volumosos e complexos, como "Crime e Castigo". É um fenômeno "inesperado", disse Danilo Hora, da Editora 34, que citou um aumento de 53% de suas vendas dessa obra no Brasil nos primeiros sete meses do ano.

Em uma época na qual os vídeos curtos e publicações digitais consomem boa parte do tempo do público, as redes sociais dão nova vida à leitura. "Ser um leitor é uma ideia muito bonita, ela pode ser vendida mesmo. Tem essa estética de ser leitor que está se espalhando" no TikTok, destacou Marcelo Nogueira.

Nesse contexto, o livro físico se impõe em relação ao digital. "Vai ser mais apelativo ter a imagem de um livro físico real, com uma capa maravilhosa, do que um Kindle". Como a que ele mesmo usou em seu vídeo sobre Noites Brancas, com um desenho colorido de um casal se beijando no estilo pop art.

A edição está esgotada em várias livrarias do Rio de Janeiro. A pesquisadora e tradutora de literatura russa Cecília Rosas comemorou o auge de alguns clássicos, embora acredite ser importante distinguir entre crítica literária e o que muitas vezes domina as redes sociais, que, para ela, são "peças publicitárias".

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