Famosos Como vivem os atores Bruno Gissoni e Yanna Lavigne no sítio em Minas Casal de atores tem propriedade no interior há anos e destaca a "qualidade de vida" como principal motivo para morar no campo com as filhas Maria Madalena e Amélia

Bruno Gissoni e Yanna Lavigne buscam uma vida mais tranquila.

Eles se mudaram com as filhas, Maria Madalena, de 7 anos, e Amélia, de 3, para uma propriedade em Itamonte, na região sul de Minas Gerais, longe da agitação da cidade grande.

No sítio (ou na roça, como a atriz costuma dizer), eles desfrutam de uma rotina simples e aconchegante, com momentos como o preparo do café da manhã no fogão a lenha, refeições em família, brincadeiras ao ar livre e contato constante com a natureza.

Motivos para tal mudança de vida, os atores têm de sobra: “Eu amo correr as horas com você. Nossa escolha de morar no mato tem não só a ver com qualidade de vida, mas principalmente qualidade do tempo. Do tempo junto, do tempo com nosso espaço”, comentou Yanna em uma publicação.

Atualmente, eles vivem em uma propriedade a cerca de 1.400 metros de altitude, com uma supervista para a floresta e as montanhas no horizonte.

Eles costumam usar viagens que realizam como “mini luas de mel”, conforme Yanna afirmou no início do ano.

“A gente sempre aproveita qualquer viagem a dois, e chamamos de ‘mini lua de mel’. Porque, depois dos filhos, qualquer oportunidade de ficar a sós é especial para curtir como casal e se namorar”, disse ela em uma entrevista ao portal Terra.

Apesar de trabalhar vez ou outra em produções de TV — as últimas foram “Rio Connection” e “Impuros”, ambas 2023 —, Gissoni tem investido ao lado da esposa na construção de chalés de vidro que podem ser reservados por hóspedes que desejem entrar na vibe tranquila do local.

Usam o espaço também para a criação de um jardim agroflorestal.

“Eu não tenho aparecido muito porque tenho trabalhado em um projeto aqui na fazenda. Estamos no meio da natureza, cercados de Mata Atlântica e esse espaço vai ser projetado para ser um jardim agroflorestal”, contou o ator em uma publicação.

“É um jardim que também produz alimentados, pensado com a técnica da agrofloresta. Aqui, temos várias frutíferas para que o hóspede possa sair direto do chalé para ele. No espaço, vamos fazer uma horta medicinal.”

Os atores têm certos compromissos profissionais no Rio de Janeiro e em São Paulo, mas têm priorizado a vida no sítio, principalmente por causa das crianças.

Elas estudam em uma escola da região onde vivem.

“Com as crianças sendo crianças enquanto são crianças, tempo não volta… Nossa floresta crescendo e nos dando alimento… Com os temas que importam e a gente pode escolher quais são… Com nós dois! Desacelerar pode assustar um bocado. Nesse mundo de hoje muitas vezes é impossível e sem recursos. Agora assustada fico com a falta de senso comunitário, o calor e ansiedade dos grandes centros, mas tá tudo bem. Tem muita gente correndo mesmo… Tem certeza que na direção certa?

