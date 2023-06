Compadre Washington é transferido para hospital de Salvador e aguarda exames após dores abdominais

A- A+

Depois de passar mal na noite desta segunda-feira (26), durante trio do É o Tchan em São Sebastião do Passé, na Bahia, Compadre Washington foi transferido para o hospital Mater Dei, em Salvador, na madrugada desta terça-feira (27). Segundo a assessoria da banda, o cantor está bem, com quadro de saúde estável. Ele está internado em um quarto da unidade e aguarda o resultado de exames.

"Ele está bem. Já está falando, tranquilo, agora é só esperar os exames pra ter alta" afirmou a assessoria.

Compadre Washington sentiu fortes dores abdominais enquanto se apresentava com o É o Tchan e foi encaminhado para o Hospital Municipal Albino Leitão, em São Sebastião do Passé, onde recebeu um primeiro atendimento. O show do É o Tchan foi conduzido até o fim por Beto Jamaica, companheiro de Whashington no grupo baiano. Ainda de acordo com a assessoria do É o Tchan, por ora, todos os compromissos da banda seguem de pé.

