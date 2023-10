Companhia de Dança Artefolia celebra três décadas de atividade; confira a programação

A- A+

Na última semana, a Companhia de Dança Artefolia, reconhecida por sua fusão de tradições culturais populares e seu compromisso com agendas de cunho sociopolítico, deu início a uma série de apresentações celebrativas. Em comemoração a três décadas de atividade, o grupo tem percorrido Recife com seu mais recente trabalho, entitulado "Roda de Terreiro".

Nos próximos dias 03, 04 e 06 de novembro, o público terá a oportunidade de se aproximar da cultura nacional, através deste espetáculo dirigido coletivamente pelo grupo e atravessado por elementos do Maracatu de Baque Solto, Cavalo Marinho e do Coco.

As performances devem acontecer em locais minuciosamente escolhidos, com o propósito de reforçar o diálogo já estabelecido com as comunidades locais. Além das apresentações, a circulação do grupo pela capital ainda deve incluir a oficina "Vivências e Brincadeiras de Terreiro" e uma apresentação especial com audiodescrição.

Confira a programação:

Sexta-feira (03), às 15h30

Cortejo + Roda de Terreiro

No bairro do Cordeiro; desde a Praça da Esperança até a Casa da Vovó Bibia

(sessão com audiodescrição)

Sábado (04), às 16h

Roda de Terreiro

Na quadra de esportes da Praça do Morro da Conceição

Segunda-feira (06), das 15h às 18h

Oficina Vivências e Brincadeiras de Terreiro

Na Praça da UR 5, no bairro do Ibura

