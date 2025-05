A- A+

TEATRO Companhia de Teatro Negro estreia espetáculo neste sábado (24) Mais duas obras autorais do grupo MACACADA também estarão em circulação neste final de semana

A Cia. de Teatro Negro MACACADA apresenta, neste sábado (24) e domingo (25), em primeira mão, o espetáculo ELEKUN - Tempo Não Há.

Com entrada gratuita em ambas as datas, o coletivo também levará ao público mais duas de suas obras: "NONADA" e "De mim, corro bamba".

O objetivo do coletivo, que protagoniza as culturas e as identidades negras, é de explorar em cena temáticas existenciais, de resistência e territorialidade.

Explorando o corpo, a memória e o tempo, os integrantes convidam o público a se aproximar e se deixar levar pelos questionamentos sensíveis do que é estar vivo.





Serviço - NONADA + De mim, corro bamba + ELEKUN – Tempo Não Há

Local: Galeria Janete Costa, Parque Dona Lindu (R. Setúbal, 1023 - Boa Viagem, Recife/PE)

Datas e horários: 24/05/2025 (sábado), às 19h30, e 25/05/2025 (domingo), às 19h

Entrada: Gratuita (ingressos disponíveis a partir das 18h na bilheteria)

Acessibilidade: Libras disponível nos dois dias

Outras informações: @macacadaemcena no Instagram











