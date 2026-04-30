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TEATRO Espetáculo infantil da Companhia Fiandeiros de Teatro celebra dez anos com nova temporada no Recife "Vento Forte para Água e Sabão" fica em cartaz todos os domingos de maio, no Teatro André Filho, bairro da Boa Vista

O espetáculo "Vento Forte para Água e Sabão", voltado à infância e juventude, festeja dez anos de palcos com nova temporada no Recife. O musical será apresentado todos os domingos de maio, às 16h no Teatro André Filho, no Espaço Fiandeiros, bairro da Boa Vista.

A peça teatral da pernambucana Companhia Fiandeiros de Teatro encena a história de amizade entre uma bolha de sabão e uma rajada de vento que a ajuda a viver uma aventura, descobrindo o mundo e sua essência.

O espetáculo

O texto de Giordano Castro e Amanda Torres estreou nos palcos em 2016 e fala sobre a bolha Bolonhesa que, sabendo dos riscos que corre por ser uma bolha, havia decidido ficar parada no seu cantinho.

Até encontrar com a rajada de vento Arlindo que, com muita diversão e cumplicidade, ajuda a bolhinha a viver uma divertida aventura, descobrindo as coisas lindas espalhadas pelo mundo e dando sentido a seu pequeno ser.

Questões como medo, coragem, encontros, despedidas, amizade, cuidado, que habitam nossa vida, são abordadas através da metáfora da bolha de sabão, cuja própria existência é extremamente rápida e passageira.



Em dez anos de apresentações, "Vento Forte para Água e Sabão" cumpriu cinco temporadas no Recife, circulou por Pernambuco e por estados como Santa Catarina, Minas Gerais e Rio Grande do Norte.

Trilha ao vivo

A direção e a trilha sonora, que é executada ao vivo, são assinadas por André Filho, com direção musical de Samuel Lira. Em cena, o mesmo elenco que, dez anos atrás, estava na estreia da montagem: Daniela Travassos, Geysa Barlavento, Kéllia Phayza, Ricardo Angeiras, Tiago Gondim e Victor Chitunda.

Trajetória

Localizado no número 240 da Rua da Saudade, a Companhia Fiandeiros de Teatro, grupo de 23 anos, funciona como escola de teatro e tem trajetória marcada pela dedicação à arte, à formação e aos estudos cênicos.

O Teatro André Filho - Espaço Fiandeiros, que sedia a companhia, abriga seus diversos projetos e pesquisas, entre eles a Escola de Teatro Fiandeiros, que nos seus 16 anos, já formou mais de 2 mil novos artistas, entre crianças e adultos. O espaço conta também com um palco alternativo aberto para artistas locais e de fora.

Daniela Travassos, uma das fundadoras da Cia Fiandeiros de Teatro e diretora de produção da peça, conta um pouco sobre a relação da peça e André Filho, seu companheiro de trabalho e de vida, ator, dramaturgo e cofundador da companhia, falecido em 2023.

"Um texto que, simbolicamente, ao falar de vida e morte através da existência efêmera de uma bolha de sabão, nos faz olhar para o que a Fiandeiros passou com a despedida do diretor André Filho e sua transformação: da presença pro legado, como acontece com a bolha. É como se ele tivesse deixado este discurso pra gente por meio deste último espetáculo que dirigiu", fala Daniela.



Serviço:

Espetáculo “Vento Forte para Água e Sabão”, da Companhia Fiandeiros de Teatro

Quando: deste domingo (3) até 31 de maio; sempre aos domingos, às 16h

Onde: Teatro André Filho (Espaço Fiandeiros) - Rua da Saudade, 240, Boa Vista, Recife

Informações: (81) 98279-5922, 98172-1034

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla e no Espaço Fiandeiros

*Com informações da assessoria de imprensa

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