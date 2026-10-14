Compassos Cia de Dança leva espetáculo e oficina para periferias do Recife e de Olinda

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A Compassos Cia de Dança, que completa 36 anos em 2026, circula com o espetáculo "Passo" e a oficina "Passo do Brincante" entre Recife e Olinda, de 16 de outubro a 6 de novembro. Com roteiro e direção de Raimundo Branco, a montagem resgata a caminhada artística do grupo, marcada pela mescla entre teatro, danças populares e contemporâneas, artes visuais e a literatura.



O elenco é formado por Ana Bione, Fernando Rybka, Patrícia Costa, Marcio Sá e Sandra Rino, artistas criadores com formações diversas, além de Eduardo Calixto, tradutor de Libras e performer, que une a

interpretação na língua dos sinais com a dança.



Serão realizadas quatro apresentações gratuitas em bairros periféricos entre Recife e Olinda, seguidas de bate-papo e da oficina "O Passo do Brincante". Toda a programação é livre, podem participar crianças, jovens e adultos de todas as idades, incluindo o público surdo.



Em cada apresentação, o público é convidado a vivenciar as tradições populares, que articuladas ao teatro, à dança contemporânea e à poesia, formam a base da pesquisa da Compassos, assim como a Língua Brasileira de Sinais (Libras), que é performada tanto pelos artistas quanto pelo tradutor-intérprete, reconhecendo a Libras como prática artística viva e contemporânea.



Cronograma

A caminhada tem início no dia 16 de outubro no Ponto de Cultura Lua de São Jorge, na Cidade Tabajara, em Olinda, com oficina às 16h e apresentação às 19h.



A Escola de Danças Populares Família Pernambuco, em Casa Amarela, é a segunda parada, com oficina no dia 22 de outubro e apresentação no dia 24 de outubro.



O Centro de Artes e Comunicação – CAC, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), recebe a oficina no dia 28 e a apresentação no dia 30 de outubro.



O COMPAZ Leda Alves, no Pina, é a última parada, com oficina no dia 4 de novembro e apresentação no dia 6 de outubro.



Incentivo

A temporada 2026 de Passo tem o apoio da Secretaria de Cultura de Pernambuco (Secult-PE) por meio do edital Multilinguagens da Política Nacional Aldir Blanc PNAB – Pernambuco e tem a missão de popularizar a dança teatro em territórios periféricos.



“O caminho que nós traçamos para essa temporada é afetivo e também uma forma de reconhecer cada um desses parceiros como centros de referência na formação cultural e social. São locais que desenvolvem ações continuadas e que têm nas práticas populares, como a capoeira, o maracatu rural (caboclos de lança), o coco, a ciranda e o cavalo-marinho, suas referências de identidade, pertencimento e transmissão de saberes”, destaca Raimundo Branco.



O poema Morte e Vida Severina de João Cabral de Melo Neto inspira e atravessa a criação do espetáculo. Tanto na forma, quando percorre caminhos em busca do público periférico, como no conteúdo, quando, em cena, cada artista faz uma autodescrição, parafraseando os versos iniciais do poema de João Cabral: “meu nome é Severino, não tenho outro de pia...”.



“PASSO é um espetáculo migrante, que como o personagem de ‘Morte e Vida’ percorre estradas sem fim, no campo e no asfalto, visita rios e córregos, praças e terreiros, no Recife ou em algum lugar que o acolha, sempre pedindo para lá estar e o seu brinquedo apresentar”, compara.



Sinopse

Inspirados no universo dos folgazões, seis artistas performers conduzem a ação. A criação dialoga com as manifestações da cultura popular pernambucana, especialmente cavalo-marinho, maracatu rural e capoeira, aproximando esses saberes do teatro, da dança contemporânea, da performance e do teatro de bonecos. Os artistas conversam, dançam, brincam e convidam aos presentes — ou quem cruza seu caminho — a experimentar e participar do brinquedo rompendo as fronteiras entre palco e plateia.



Oficina

A oficina "O Passo do Brincante" tem duração de 3 horas e tem como público alvo estudantes, artistas, educadores e integrantes das comunidades onde serão realizadas as apresentações. A oficina foca nos passos e movimentos do frevo, cavalo marinho, capoeira de Angola, na movimentação dos caboclos do Maracatu Rural, e na relação entre a dança contemporânea, o teatro e a improvisação. A participação na oficina é gratuita. E podem se inscrever pessoas a partir de 12 anos.



“Os participantes serão convidados a experimentar os processos geradores do espetáculo Passo. Como também a contribuírem com as suas experiências e os seus saberes corporais e culturais, tornando o

espaço um lugar de trocas e aprendizados”, afirma Raimundo Branco.



Artistas – No elenco de Passo, todos os artistas são criadores, performers e brincantes. Cada um trouxe suas vivências nas artes a sua contribuição. Ana Luiza Bione é atriz, dançarina, performer, brincante e professora de teatro, dança e yoga. Eduardo Calisto (Du Calisto), é performer, tradutor e Intérprete de Libras. Fernando Rybka é ator-performer.



Marcio Sá é artista de circo e da dança, produtor cultural e pesquisador das artes do corpo. Patrícia Costa é bailarina, professora, pesquisadora e produtora. Sandra Rino é atriz, bailarina, coreógrafa, diretora de movimento, preparadora corporal e performer. Raimundo Branco é Artista da dança e do teatro, capoeirista, produtor cultural e corégrafo pesquisador e diretor da Compassos Cia. De Danças.



Ficha técnica

Espetáculo de dança-teatro Passo

Roteiro, direção geral: Raimundo Branco

Estudos de passos, movimentos e textos: Elenco

Artistas/performers/brincantes: Ana Bione, Fernando Rybka, Patrícia Costa, Marcio

Sá e Sandra Rino

Tradução em libras/artista performer: Eduardo Calixto

Estudos de adereços e figurinos: Elenco

Operação de som e contrarregra: Raimundo Branco e Bruna Luiza Barros

Fotos: Morgana Narjara

Designer: Iara Sales

Mídias Sociais: Filipe Gondim

Assessoria de imprensa: Ana Nogueira

Produção executiva: Raimundo Branco

Faixa etária: Livre

Duração: 50 minutos

Produção e Realização: Compassos Cia. de Danças



Apresentações:

Centro Lua de São Jorge (Av. Potiguar, 29 – Tabajara, Olinda)

Dia 16/10, sexta-feira

- 16h Oficina e bate-papo

- 19h Passo e bate-papo



Escola Família Pernambuco (Rua Visconde de Taunay, 207 - Casa Amarela)

Dia 22/10, quina-feira

- Oficina e bate-papo - 18h

Dia 24/10, sábado

- Passo e bate-papo - 16h



CAC – UFPE (Campus Cidade Universitária – Recife/PE)

Dia 28, quarta feira

- Oficina e bate-papo 19h

Dia 30, sexta-feira

- Passo e bate-papo 18h

(Pode haver alteração no horário)



Centro Lua de São Jorge no COMPAZ Atriz Leda Alves (Rua. José Rodrigues, 586 – Pina)

Dia 4, quarta-feira

- Oficina e bate-papo – 19h

Dia 6, sexta-feira

- Passo e bate-papo – 19h

Mais informações: @compassosdanca

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