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EXPOSIÇÃO Compaz Ariano Suassuna apresenta obras de Pedro Índio sobre folguedos permanbucanos Mostra reúne pinturas inspiradas em maracatu, frevo, pastoril e ciranda e será aberta em 1º de setembro

A Galeria Pedra do Reino, no Compaz Ariano Suassuna, no Cordeiro, recebe a partir de 1º de setembro a exposição “Pernambuco: Folclore e Folguedos”, do artista Pedro Índio. A abertura será às 17h30, com vernissage, relançamento do livro que dá nome à exposição e uma performance musical do artista. Com entrada gratuita, a mostra permanece em cartaz até 4 de outubro, com visitação diária, das 9h às 17h.

Nas pinturas, Pedro Índio representa personagens, vestimentas, instrumentos e cenas ligadas às manifestações da cultura popular pernambucana, como maracatu, frevo, pastoril e ciranda. Com trabalhos que combinam realismo e simbolismo, o artista também aborda aspectos relacionados à memória e à preservação dessas manifestações culturais.

Nascido no Recife e morador de Olinda, Pedro Índio é pintor, escultor, entalhador, compositor e músico. Descendente do povo Fulni-ô, de Águas Belas, no Agreste pernambucano, desenvolve uma produção voltada à pesquisa e à valorização da cultura popular nordestina.

Parte das obras apresentadas integra o livro “Pernambuco: Folclore e Folguedos”, que reúne 35 pinturas e textos do historiador Antonio Campos sobre manifestações culturais do Estado. A publicação foi lançada originalmente em 2024, durante a Festa Literária Internacional de Pernambuco, a Fliporto, e será relançada durante a abertura da exposição.

O livro aborda manifestações como caboclinho, ciranda, frevo, pastoril e maracatu e conta com recursos de acessibilidade, incluindo audiodescrição e conteúdo em inglês. A proposta é ampliar o acesso às informações sobre as tradições culturais pernambucanas.

Serviço

“Pernambuco: Folclore e Folguedos”, de Pedro índio

Quando: abertura e relançamento do livro nesta terça-feira, 1° de setembro, às 17h30

Onde: Galeria Pedra do Reino (Compaz Ariano Suassuna) – Av. General San Martin, 1208, Cordeiro, Recife

Acesso gratuito

Informações: (81) 99974-3758

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