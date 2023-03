Completando 21 anos, Paixão de Cristo de Casa Amarela terá novidade tecnológica em 2023

A- A+

Completando 21 anos, a tradicional "Paixão de Cristo de Casa Amarela" está confirmada para acontecer nos dias 6, 7 e 8 de abril, às 20h, na Concha Acústica do Sítio da Trindade, Zona Norte do Recife, e conta este ano com uma inovação tecnológica em sua produção: a tecnologia "vídeo mapping", que projeta cenários à laser.

O espetáculo contará ainda com uma apresentação especial no dia 3, para pessoas em situação de rua.

Ao todo, cerca de 100 pessoas, entre atores e figurantes, grande parte moradores do bairro, irão se dividir entre as cenas, dirigidas por Ulisses José do Nascimento. O papel de Cristo, por mais um ano, será interpretado pelo ator George Floro Acioly, que contracena com sua mãe biológica, Marly Floro Câmara, no papel de Maria.

O novo ano do espetáculo não utilizará fogos de artifício em seu encerramento, em prol do bem social. A queima de fogos será substituída por efeitos de iluminação.

Função Social

O novo ano do espetáculo não utilizará fogos de artifício em seu encerramento, em prol do bem social. A queima de fogos será substituída por efeitos de iluminação. O evento será também um ponto de arrecadação de rações para animais abandonados e cuidados pela ONG Anjos do Poço.

A "Paixão de Cristo de Casa Amarela 2023" terá ainda como homenageada a Santa Irmã Dulce, canonizada pelo Papa Francisco em 2019.

“Chegamos em mais uma edição para celebrar esse importante momento religioso, com muita dedicação e empenho por parte de todos os envolvidos. A Paixão de Casa Amarela tem um papel de relevância social e acreditamos um nos outros para fazer isso tudo acontecer”, destaca José Muniz, produtor do evento e intérprete de Judas.

SERVIÇO

"Paixão de Cristo de Casa Amarela"

Quando: 6, 7 e 8 de abril, às 20h

Onde: Sítio da Trindade, Estrada do Arraial, n° 3259 - Casa Amarela

Acesso Gratuito

Veja também

Streaming Paolla Oliveira chega a Brasília para as gravações de "Justiça 2": "Ciclos desafiadores"