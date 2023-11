Completando 70 anos, Fabio Jr é casado com ex-presidente de fã-clube; relembre seus sete casamentos

A- A+

Bate, coração! Ao longo dos 70 anos que completa nesta terça-feira (21), Fábio Jr encontrou sete "almas gêmeas". Amante inveterado e símbolo sexual de sua geração, o cantor e compositor viveu diversos relacionamentos, uns mais duradouros que outros. Foram "apenas" sete, no entanto, as vezes em que a voz de "Pai", "Caça e caçador" e "20 e poucos anos" subiu ao altar para trocar alianças.

O organograma sobre os relacionamentos de Fábio Jr que viralizou em 2021 (Foto: Reprodução)

Em 2021, quando Fiuk entrou no "Big Brother Brasil", viralizou nas redes sociais um organograma que mostrava de maneira didática as seis ex-mulheres de Fábio Jr e a atual, Maria F. Pascucci. Fiuk, no caso, é filho do artista com Cristina Karthalian. Dentro do reality show, chegaram a confundir a mãe do músico com a atriz Glória Pires que, por sua vez, teve Cleo Pires como fruto de sua união com Fábio Jr.

A seguir, relembre cada um dos casamentos de Fábio Jr:

Maria Fernanda Pascucci



Fábio Jr e Maria Fernanda Pascucci (Foto: Reprodução)

Parece coisa de novela: a bancária Maria Fernanda Pascucci era presidente de um fã-clube dedicado a Fábio Júnior, e conquistou o coração do ídolo. A paulistana de 37 anos está com ele desde 2012, e os dois se casam no dia do aniversário de 63 anos do cantor, em seu sétimo enlace.

Mari Alexandre

O cantor se casou com Mari Alexandre em 2007 (Foto: Reprodução)

O sexto casamento de Fábio Júnior aconteceu em 2007, com a modelo Mari Alexandre, ex-"Casa dos artistas". Em 2009, o casal teve Zaion, o quinto e último filho do cantor. A separação, em 2010, foi conturbada. Reza a lenda que Fábio não gostou de Mari ter se convertido à igreja evangélica.

Patrícia de Sabrit

União com a atriz Patrícia de Sabrit foi a menos duradoura (Foto: Divulgação/Revistas Caras)

A união do cantor com a atriz acabou em tempo recorde: os dois ficaram oficialmente juntos por apenas três meses, em 2001. Os dois se conheceram no programa do cantor, namoraram por dois meses, casaram e... fim. O divórcio, porém, só foi oficializado em 2005.

Guilhermina Guinle

Fábio Jr e Guilhermina Guinle fizeram par romântico na TV (Foto: Reprodução)

A atriz conheceu Fábio em 1990, quando tinha apenas 18 anos. Os dois só vieram a casar em 1993, e a parceria do relacionamento se repetiu nas telas: o casal fez par romântico na novela “Antônio Alves, taxista”, do SBT. Ao todo, o casamento durou cinco anos.

Cristina Karthalian

Com Cristina Karthalian, Fábio Jr teve três filhos (Foto: Reprodução)

A artista plástica é mãe de três filhos do cantor. Os dois, que se casaram em 1986, tiveram Krizia, que é veterinária, além de Tainá e Fiuk, que seguiram os passos do pai e são cantores. O casamento durou até 1990.

Glória Pires

Fábio Jr e Glória Pires (Foto: Reprodução)

Os dois se conheceram em 1979 durante as gravações da novela "Cabocla", mas o casamento só aconteceria dois anos depois. Da união, nasceu Cléo Pires, primeira filha do cantor e ator. Fábio e Glória se separaram em 1983, num divórcio conturbado.

Tereza de Paiva Coutinho

Tereza foi a primeira esposa de Fábio Jr, quando ele ainda estava no início da carreira musical (Foto: Reprodução)

Fábio Júnior se casou com Tereza aos 23 anos, em 1976. O anúncio do noivado foi inusitado. Ele chegou em casa e disse: "Ó, vou ficar noivo amanhã à noite. Quem vai à festa? É uma oportunidade para vocês a conhecerem", contou a mãe do apresentador, Nilva, em entrevista à revista "Isto é Gente". O enlace durou três anos.

