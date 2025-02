Complicações de abscesso ovariano: entenda o que matou influencer aos 28 anos no Ceará

A- A+

Uma infecção grave no ovário tirou a vida, aos 28 anos, da influenciadora digital e designer de moda Laleska Alexandre, em Juazeiro do Norte, no Ceará. A equipe da influencer confirmou que ela faleceu em decorrência de complicações de um abscesso nessa parte do sistema reprodutor feminino.

Laleska fazia um tratamento contra cólicas até que descobriu o problema em estágio já avançado. Segundo o g1, ela procurou socorro nesta quarta-feira ao sentir fortes dores no abdômen, mas acabou morrendo no Hospital Regional do Cariri.





Nas redes sociais, a influencer compartilhava dicas de moda e estilo de vida, além de estratégias para os mais de 25 mil seguidores melhorarem a comunicação pessoal. "Sem acreditar! Laleska sempre será uma grande inspiração", escreveu uma das várias internautas que lamentaram a morte da jovem.

O abscesso tubo-ovariano (TOA) é uma infecção pélvica complexa e grave que pode se espalhar para as trompas de falópio e os ovários. Esse problema pode estar associado à chamada doença inflamatória pélvica (DIP) e, em geral, resulta da disseminação de infecções não tratadas, causadas por bactérias na vagina ou no colo do útero. O tratamento, em geral, se dá com o uso de antibióticos, mas casos mais graves podem receber indicação de procedimentos para drenar o abscesso ou até cirurgia.

A condição envolve a formação e o acúmulo de pus nas tubas interinas e nos ovários e pode causar dor, febre, alterações no ciclo menstrual, corrimentos, entre outros sintomas. Caso não seja tratado adequadamente e a tempo, o abscesso pode gerar complicações consideradas graves. Procurar ajuda médica especializada é essencial para se obter um diagnóstico precoce e um tratamento apropriado.

