Comportamento abusivo, problemas financeiros e abusos na infância: 6 revelações da entrevista de Ana

Neste domingo (26), a apresentadora Ana Hickmann, de 42 anos, deu sua primeira entrevista desde que denunciou o ex-marido, Alexandre Correa, de 51 anos, por agressão no começo deste mês. Ao programa "Domingo Espetacular", da TV Record, ela entrou em detalhes sobre o momento da agressão e relatou estar sofrendo abuso psicológico há anos.

Ana Hickmann e Alexandre Correa estavam casados desde que a apresentadora tinha 16 anos. Os dois são pais de Alexandre, hoje com 9 anos. Ela tinha se mudado do interior do Rio Grande do Sul para tentar a vida de modelo em São Paulo. O casamento ocorreu apenas oito meses após o início do namoro, visando à emancipação de Ana.

Na última sexta-feira (24), Ana Hickmann fez um pedido de medida protetiva de urgência contra o marido, Alexandre Correa. No dia em que foi à delegacia, não havia pedido, mesmo após a delegada insistir:

"Fui uma tola. Eu senti muita vergonha. Agora entendo por que muitas mulheres denunciam e voltam atrás. Não é só por medo dos agressores. Se eu encorajar apenas uma, já fico feliz."

Veja cinco pontos importantes da primeira entrevista da apresentadora em TV aberta após a agressão:

Comportamento abusivo

A apresentadora disse que além da agressão física, também sofreu abuso psicológico durante anos pelo ex-marido:

"Escutei muito que estava gorda. Ele tinha o dom muito grande de me fazer sentir uma merda" contou a apresentadora: "A gente não precisa ser mulher de malandro. Ele me afastou de tudo e todos, colocava medo nas pessoas. Me colocou dentro de uma redoma de tal forma que podia fazer o que ele queria. Eu não tinha sábado e domingo, não via ele se compadecer quando eu estava doente.Trabalhava com 40 graus de febre.

Ana também revelou que o marido a pressionava para fazer uma cirurgia plástica:

— Ele dizia: "Ninguém vai te querer velha. Está gorda. Ninguém quer uma Ana Hickmann velha". Ele controlava minha agenda pra qualquer coisa. Determinava o dia da academia, do médico, me pressionava para fazer cirurgia plástica. Eu disse: "Chega, não sou um objeto".

Problemas financeiros

Ela disse que a relação entre os dois acabou quando começou a procurar a razão das dívidas financeiras que começaram a surgir. Ela soube dos problemas há cerca de quatro meses.

"Não fazia noção que aquilo seria o começo de muita coisa ruim. Ainda não posso entrar em detalhes porque a Justiça vai investigar fraude, desvio, falsidade ideológica. Coisa que não posso falar por enquanto. Tenho que esperar para saber o tamanho disso tudo" conta, afirmando que não sabe o tamanho da dívida.

Conforme a apresentadora, ela encontrou esses indícios na quinta-feira antes das agressões.

"São documentos, cheques, muitas coisas que não conseguia saber se eram lícitas ou ilícitas. Assinaturas que tenho certeza que não são minhas" lembra. "A primeira informação que tive foi uma dívida de banco. Resolvi abrir as gavetas e vi que não era só isso. Tem muito mais coisa, e coisa que me dá medo".

Quatro dias antes das agressões, registradas na polícia em 11 de novembro, Alexandre Correa desabafou à imprensa sobre a crise financeira enfrentada pelo casal.

Na ocasião, a empresa Hickmann Serviços Ltda já acusava o Banco do Brasil, por exemplo, de cobrar uma dívida de R$ 1,2 milhão, definida como “predatória e gananciosa” por Alexandre.

Momento da agressão

Segundo a apresentadora, a discussão começou depois que ela decidiu contar os problemas financeiros para o filho.

"Nós começamos a discutir. Ele começou a reclamar, de novo, de que eu não tinha direito de falar assim com nosso filho, que não ia mudar de casa e que eu era uma louca. E eu falei: "Para de mentir. A gente precisa preparar o Alezinho porque muita coisa vai mudar".

O confronto começou na mesa durante o almoço de sábado e o menino ainda pediu para o casal parar de brigar. Foi quando Ana Hickmann pediu para uma funcionária levar a criança para outro cômodo.

"Eu perguntei: 'Você vai me bater?'. Peguei meu celular e disse que ligaria para a polícia. Ele me agarrou para eu não conseguir ligar. Gritei muito: 'Socorro, liga para a polícia, 190'— ela lembrou.

Salva pelos cachorros

Ana Hickmann contou que, no momento da agressão, enquanto tentava se defender, a ação dos cachorros foi essencial para que ela conseguisse se trancar dentro da cozinha e acionar a polícia.

"Os meus cachorros estavam atrás de mim, a Fani e Joaquim, latindo muito por conta da briga. Como eles já tinham visto ele gritar muitas vezes, toda vez que ele gritava, os cachorros ficavam muito alterados em casa. E aí, eu gritei: "Pega!", e meu cachorro pegou. O Joaquim voou para cima dele e eu consegui fechar a porta e travar as janelas também" recordou Ana Hickmann.

Após a revelação de detalhes do dia da agressão, internautas recuperaram o vídeo do dia em que o vira-lata Joaquim foi resgatado. Na ocasião, a apresentadora resgatou o animal abandonado na rua e foi criticada pelo então marido.

"Não acredito que ela foi pegar o animal. Ela pegou o animal. Não tem condição essa moça" disse ele, de dentro do carro. "Você pegou o animal da rua, né? Você tem dois miolos a menos né, Ana?"

Abuso na infância

A apresentadora também revelou que a mãe sofria abusos do marido, pai de Ana. Ela contou que, uma vez, depois de um episódio de agressão em casa, arrumou uma mochila para cada irmão e decidiu ir com eles para morar na casa dos avós. Ela disse que não voltaria enquanto o pai não saísse. Só nesse momento, segundo ela, a mãe decidiu dar uma basta na situação.

"A marca na minha mão foi meu pai que me fez. Nesse dia, ele abriu a cabeça da minha mãe e só parou de bater quando viu que minha mão estava sangrando. Por isso saí tão cedo de casa. Precisava ajudá-la a cuidar dos meus irmãos. Por isso também jurei que nenhum homem me tocaria. Mas permiti ser ferida e abusada de outras formas" conta.

Desencorajada a sair da relação

Segundo a apresentadora, ela tentou sair da relação abusiva algumas vezes, mas era desencorajada por pessoas ao seu redor.

"As pessoas diziam que eu era desequilibrada, que estava trabalhando demais e que ele só estava me protegendo" ela disse.

