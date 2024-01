Comportamento de Wanessa em relação a Davi chama a atenção de participantes do BBB 24

O convite feito por Wanessa Camargo a Davi para participar da dinâmica patrocinada que garantiu uma bolsa de estudos para Davi, nesta segunda (29), chamou a atenção de vários participantes da casa. Em conversa na área externa, Rodriguinho, MC Bin Laden, Pitel, Fernanda e Juninho comentaram sobre as atitudes contraditórias da cantora.

"Faz uma semana que ela tá esculhambando o cara…", lembrou Rodriguinho. "Fez a “prefeitcha” com todo mundo…" disparou Pitel e foi repreendida pelo pagodeiro. “Fala baixo!” "Eu falo alto, é horrível", disse ela, baixando o tom de voz. "Fez a prefeitcha com todo mundo, virou vários votos", apontou Pitel. "Tô cansado mano…", disse o funkeiro.

"Ela fez as pessoas voltarem nele. Vish, que coisa confusa. Será que ela vai mudar o próximo voto dela?", perguntou Juninho. "Pra se redimir? Será que ela está começano a achar que ele é grandão?”, especulou Fernanda.