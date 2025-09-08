Compositor de sucessos do sertanejo é alvo de denúncias por estupro e abuso sexual

A- A+

Autor de sucessos da música sertaneja entoados por nomes como Simone & Simaria, Luan Santana e Jorge & Mateus, o compositor Nivardo Paz se tornou alvo de denúncias por estupro e abuso sexual, em acusações movidas por duas cantoras. O caso veio à tona, no último domingo (7), após a veiculação de uma reportagem no programa "Domingo espetacular", que detalhou a situação.

As vítimas relatam que o artista usa de sua fama e influência no meio musical para realizar falsas promessas a jovens cantoras e obter vantagens financeiras e sexuais. A cantora Paolla Diaz, que fez uma das denúncias, conta que conheceu o compositor depois de receber uma mensagem dele por meio do Instagram.

"Ele disse que Simone Mendes, Maiara & Maraisa e Lauana Prado estavam procurando composições, e que ele gostou das minhas", repassou Paolla. Após a troca de recados, a jovem paulista aceitou um convite do profissional para apresentar seu trabalho.

Paolla afirma que o compositor a recebeu, no próprio apartamento, vestindo cueca e camiseta. "Eu entrei em choque, porque não estava esperando um compositor me receber de blusa e sem roupa", ela disse. "Ele não estava normal, e eu me apavorei. Ele me ofereceu uma bebida, e eu disse que não bebia", continuou a cantora, que deixou o apartamento após o profissional tentar impedi-la de sair e chamá-la para "dormir", às 19h45, algo que ele confirma, mas "sem segundas intenções" ("Chamar para dormir é chamar para quê? É chamar para fazer sexo?", ele se defendeu). Paolla afirma que o compositor a recebeu, no próprio apartamento, vestindo cueca e camiseta. "Eu entrei em choque, porque não estava esperando um compositor me receber de blusa e sem roupa", ela disse. "Ele não estava normal, e eu me apavorei. Ele me ofereceu uma bebida, e eu disse que não bebia", continuou a cantora, que deixou o apartamento após o profissional tentar impedi-la de sair e chamá-la para "dormir", às 19h45, algo que ele confirma, mas "sem segundas intenções" ("Chamar para dormir é chamar para quê? É chamar para fazer sexo?", ele se defendeu).

A também jovem cantora Hevelin Lorys ressalta que a acusação da colega a incentivou a não ficar calada acerca do que havia vivido meses antes. Ela acusa o compositor de estupro. A goiana diz que também recebeu uma mensagem do profissional por meio das redes sociais. "A proposta era gravar um EP, um DVD, na praia de São Paulo com a Lauana Prado e a Simaria. Ele nunca tinha dado em cima de mim, por mensagem, nem nada. Não imaginava, ou não tinha ido (encontrá-lo)", rememorou ela.



O encontro entre ambos aconteceu num hotel na capital paulista. A jovem frisa, no processo judicial, que não se recordou de mais nada após ingerir um copo de tequila oferecido pelo compositor. "Quando dei fé de tudo, estava de calcinha, debaixo do chuveiro e comecei a chorar pedindo para ele não fazer nada. Ele passava a mão na minha perna e me chamava de anjo", contou. Na ocasião, Hevelin usou o próprio celular para gravar as falas do compositor sem que ele percebesse.

Em entrevista ao programa "Domingo espetacular", da Record, Nivardo disse que ele mesmo tirou a roupa de Hevelin, debaixo do chuveiro, após ela "pedir ajuda", segundo o profissional. O compositor afirmou que ela passou mal devido ao excesso de bebida alcoólica. "Eu dei em cima de você, né?", questionou Nivardo, na ocasião, como se ouve nos áudios apresentados pela vítima como prova da acusação. "Você está falando que sim, e eu não gostei", Hevelin respondeu. Ao que o compositor disse: "Eu não dei em cima de você. Eu tentei te comer e abusei de você".

Nivardo nega todas as acusações e afirma que as mulheres buscam algum tipo de benefício ao atacá-lo. "Ela entendeu que eu dei em cima dela pelo fato de eu ter levado ela para tomar banho. Depois ela deve ter gravado esses áudios, mas foi no sentido de dizer: 'Tá bom, então eu abusei de você, vamos encerrar esse assunto'. Só falei isso para ela ficar mais calma", afirmou o compositor, em entrevista à atração dominical.

Questionado sobre o comportamento inadequado, Nivardo frisou, na reportagem, que "estava bêbado". "Veja a minha voz como eu estava... Bêbado às vezes não sabe o que fala", defendeu-se o compositor, autor de músicas como "Recaídas", de Henrique & Juliano, e "O seu tempo já passou", de Simone & Simaria. O caso segue em trâmite na Justiça.

Nesta segunda-feira (8), após a repercussão do assunto, Nivardo compartilhou vídeos ao lado das filhas adolescentes por meio das redes sociais. Na publicação, ele aparece levando as crianças para a escola. Em outros posts, por meio dos Stories do Instagram, o compositor mostrou uma imagem com a seguinte frase: "Bendito deseja o desconforto que te faz evoluir".

