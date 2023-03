Compositora brasileira é creditada na próxima faixa-título do Kep1er

A- A+

O grupo sul-coreano Kep1er divulgou nesta quarta-feira a lista de músicas de seu próximo lançamento, dando início à divulgação promocional de seu quarto mini-álbum, intitulado "Lovestruck!", que será liberado ao público em 10 de abril. E um detalhe envolvendo faixa-título, "Giddy", não passou despercebido pelos Kep1ians, como os fãs são chamados, especialmente aos olhos dos brasileiros.

A compositora Isa Guerra foi creditada por "Giddy", ao lado de STAINBOYS (Room01), Alina Smith (LYRE), Annalise Morelli (LYRE), Gino Barletta, Justin Reinstein, Anna Timgren, Charlotte Wilson e JJean.

"Giddy" é a primeira faixa do disco, que contará ainda com outras quatro canções: "LVLY", "Back to the city", "Why", e "Happy ending".

"Kep1er vai lançar seu quarto mini álbum dia 10 de abril e eu tô muito feliz em poder contar que participei da composição da title! 'Giddy'", postou Isa em sua conta de Twitter.

Ela também agradeceu o apoio que tem recebido após o anúncio sobre o comeback do Kep1er.

"Gente tô tentando acompanhar tudo que vocês estão mandando! hahah Muuuito obrigada pelas mensagens", acrescentou.

Formado por Chaehyun, Yujin, Dayeon, Bahiyyih, Youngeun, Yeseo, Hikaru, Mashiro e Xiaoting, o Kep1er surgiu em 2021 a partir do reality show "Girls Planet 999", da emissora sul-coreana "Mnet". A estreia oficial veio em 3 de janeiro de 2022, com o primeiro EP, "First impact". A faixa-título foi "Wa da da".

A composição para o Kep1er não foi a primeira vez que Isa trabalhou com um grupo de K-pop. Ela contou que começou a se dedicar a essa atividade há quase um ano e descreveu o K-pop como uma "paixão enorme".

A jovem já atuou na composição de "Dimension (AAA Ver.)", quinta faixa do mini-álbum "Access", por Acid Angel from Asia, subunidade com quatro integrantes do tripleS, Kim Yoo-yeon, Kim Na-kyoung, Gong Yu-bin e Jeong Hye-rin. O EP de estreia deste quarteto foi lançado em 28 de outubro de 2022.

