Compositora de 'Assassin's Creed' leva primeiro Grammy para videogames

A compositora de "Assassin's Creed", Stephanie Economou, levou o primeiro Grammy da categoria videogames, na pré-gala deste domingo, em Los Angeles.

O setor buscava há anos uma categoria que premiasse a trilha sonora de videogames, um reconhecimento que materializa o impacto dessa indústria e de suas músicas na cultura pop.

Os indicados que estrearam esse espaço foram os compositores de "Aliens: Fireteam Elite", "Assassin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok", "Call of Duty: Vanguard", "Marvel's Guardians of The Galaxy" e "Old World".

Ao receber o prêmio, Stephanie agradeceu a todos os que pediram à Academia que incluísse essa categoria em sua prestigiada premiação anual.

Nos bastidores, a compositora, emocionada, disse à AFP que a vitória "foi incrível". "Não tinha esperança, porque sou relativamente nova no cenário de composição para videogames e competia com titãs e veteranos. Espero que isto abra um precedente e que eu não seja a única mulher na categoria daqui pra frente."

Até a edição passada, os videogames se enquadravam na categoria de trilha sonora para mídia visual, que inclui músicas para o cinema e a TV.

"Os jogadores realmente ouvem, é uma parte importante da sua experiência", ressaltou Stephanie, que também já criou músicas para filmes e programas de TV. "Muitos não conseguem separar a música do jogo, o que é uma grande oportunidade para qualquer compositor."

