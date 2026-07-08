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Música Compositora de 'Dormi na Praça' afirma ter sido destratada em camarim de Paula Fernandes Em nota enviada para a reportagem, a equipe de Paula Fernandes explicou que "o episódio mencionado foi esclarecido de forma respeitosa e definitiva há muitos anos"

Em entrevista para a Rádio Nativa, a cantora e compositora Fátima Leão - gravada por nomes como Chitãozinho & Xororó, Zezé Di Camargo & Luciano e Bruno & Marrone - afirmou ter passado por um constrangimento ao participar de um show promovido pela Rádio Paranaíba FM, de Uberlândia, Minas Gerais.

De acordo com a declaração de Fátima ao programa Nativíssimo, ela foi designada para ficar no mesmo camarim que as cantoras Paula Fernandes e Paula Mattos, mas não foi bem recebida no local. "Não me deixaram entrar no camarim. A Paula Fernandes disse que não podia entrar", contou Fátima, afirmando não saber o motivo da proibição. Fátima não aponta quando o fato ocorreu, mas o Estadão apurou que se trata de um acontecimento do passado.

Em nota enviada para a reportagem, a equipe de Paula Fernandes explicou que "o episódio mencionado foi esclarecido de forma respeitosa e definitiva há muitos anos". A cantora também reafirmou seu profundo respeito pela história e pela carreira da compositora, e indicou que ficaria honrada em ter Fátima Leão como parceira. Leia a nota na íntegra abaixo.

Fátima relata que se dispôs a esperar a hora de cantar dentro do carro, mas seu assessor insistiu que ela usasse o camarim. Ainda de acordo com a compositora, um funcionário da rádio propôs que ela entrasse no recinto e ficasse em "um cantinho", sem "falar nada com a Paula Fernandes".

Fátima afirma que entrou no camarim e sentou em um canto. "De longe, ela [Paula Fernandes] abanou a mão para mim, me cumprimentou." A compositora afirma ter pedido para sair do camarim por não estar se sentindo bem com a situação.

Ainda de acordo com Fátima, ao final de sua apresentação, ela estava dando uma entrevista para uma emissora de TV local quando um funcionário de Paula Fernandes a empurrou e disse: "Sai daqui, porque senão ela não vem". Fátima afirma ter encerrado a entrevista e deixado o local.

Fátima ainda declarou ter ficado revoltada ao ouvir Paula Fernandes dizer que foi ela quem elevou a música sertaneja feminina. "Não foi. Antes dela teve a Roberta [Miranda], As Galvão, teve a Jayne, a Sula Miranda... e a gente tem que respeitar. Apesar de ser fã, acho que ela foi infeliz nessa colocação."

Fátima Leão tem cerca de 3.200 músicas gravadas, sobretudo no universo sertanejo. Entre seus hits estão canções como Dormi na Praça, gravada pela dupla Bruno & Marrone, e Me Engana Que Eu Gosto, lançada por Zezé Di Camargo & Luciano.

O que disse a equipe de Paula Fernandes

Questionada pelo Estadão sobre as declarações da Fátima, a assessoria de imprensa de Paula Fernandes enviou uma nota, que pode ser lida na íntegra abaixo:

"O episódio mencionado foi esclarecido de forma respeitosa e definitiva há muitos anos. Infelizmente, o trecho que repercutiu não contempla esse contexto. Paula Fernandes reforça que, na ocasião, cumprimentou todos os presentes no camarim e jamais solicitou ou autorizou que qualquer integrante de sua equipe agisse de maneira desrespeitosa com outro artista, especialmente alguém por quem sempre teve admiração.

A cantora também reafirma seu profundo respeito pela história e pela carreira de Fátima Leão, bem como por sua filha, Waléria Leão, com quem teve o prazer de compor em parceria. Da mesma forma, esclarece que declarações antigas foram interpretadas de forma diferente do que pretendia expressar, uma vez que sempre reconheceu e admirou as mulheres do sertanejo que abriram caminhos e se tornaram referências para sua trajetória. Por fim, Paula Fernandes reitera que seria uma honra e um imenso prazer ter Fátima Leão como parceira."

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