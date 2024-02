''Comuna dos Sonos'', uma HQ futurista tem lançamento no Mepe, neste sábado (17); confira

A- A+

Narrativa futurista ambientada no ano de 2220 utiliza o Recife como alicerce para a primeira revista em quadrinhos da designer Roberta Veras, pernambucana radicada em Dublin, na Irlanda, que lança ''Comuna dos Sonos'', neste sábado (17), a partir das 15h, no Museu do Estado de Pernambuco (Mepe).

A inspiração para a história aconteceu enquanto a autora dormia, segundo ela: ''Um sonho lúcido''. Nesse futuro distante, a humanidade descobriu como controlar e compartilhar sonhos lúcidos, dando origem a uma rede social chamada Hypnos. Todos os seus usuários têm acesso automático à realidade virtual enquanto dormem.

Dentro do universo criado pela Roberta Veras, acompanhamos a personagem Princi, uma jovem lésbica que está dormindo em uma noite inquieta de 2019 quando, em sonho, tem a consciência sugada acidentalmente para a Hypnos e descobre estar vivenciando um grande sonho coletivo 200 anos à frente da sua realidade temporal.

No primeiro episódio da série, Princi irá descobrir os mistérios, aventuras, custos, perigos e amores de ser uma ''fora de tempo'', assim como experienciar as questões sociais que atravessaram o tempo, contemplando monumentos como a Torre Malakoff e a igreja da Madre de Deus, que ainda estão de pé, mas em escombros, além de servirem como portais para um mundo desconhecido.

Roberta Veras escreveu entre 2015 e 2016 e também assina a ilustração da obra. Para ela, que é mulher e LGBTQIAPN+, promover uma HQ em volta da Princi, uma protagonista lésbica, é uma forma de representatividade necessária na área das HQs brasileiras e no cenário geral de obras artísticas de Pernambuco.

''Além disso, a história traz uma reflexão sobre a relação promíscua em modos de trabalho e vida pessoal que as redes sociais possibilitam, com um apagamento das barreiras entre o que é universo privado e público'', destaca Roberta.

O projeto foi contemplado com o Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura (Funcultura) do Governo do Estado de Pernambuco. A obra tem 60 páginas e classificação etária de 18 anos. Após o lançamento este sábado, haverá bate-papo com a autora. Também participam Neco Tabosa, corroteirista da publicação, e Raul Souza (storyboard e cores). Os exemplares estarão à venda no local por R$ 40.



Serviço

Lançamento da HQ ''Comuna dos Sonos'' de Roberta Veras (seguido de bate-papo)

Quando: 17 de fevereiro, 15h

Onde: Museu do Estado de Pernambuco (Mepe) - Avenida Rui Barbosa, 960, Graças

Valor do exemplar: R$ 40,00

Informações: 81.99918.4817

