Comunidade indígena faz ''Ritual da Vitória'' para ajudar ''Ainda Estou Aqui'' no Oscar

Às vésperas do Oscar 2025, membros de uma comunidade indígena do Amazonas realizaram um ritual nesta sexta-feira, 28, em apoio ao filme ''Ainda Estou Aqui''. A intenção é atrair boas vibrações e ajudar a impulsionar as chances de triunfo do longa-metragem, que concorre a três estatuetas no prêmio da Academia.

O Ritual da Vitória, como é chamada a cerimônia, é precedido pelo Ritual da Guerra, composto por dança e música, e foi realizado na Aldeia Inhaã-bé, localizada nas proximidades do rio Tarumã-Açú, zona rural de Manaus.

A produtora indígena Thaís Kokama, organizadora do evento, destaca que se trata de uma forma de lembrar a história de Eunice Paiva, que tornou-se advogada e lutou pela causa dos povos originários após viver a ditadura militar.

"Nossa iniciativa também honra a memória de Eunice Paiva, advogada e ativista indígena que lutou por nossas causas e direitos até o fim de sua vida", escreveu em seu perfil no Instagram.

