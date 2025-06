Conceição Evaristo é homenageada pelo Império Serrano no carnaval de 2026

A- A+

O Império Serrano terá a escritora Conceição Evaristo como enredo, na busca pela vitória na Série Ouro no carnaval de 2026. A agremiação revelou o tema neste sábado (21), criado pelo carnavalesco Renato Esteves, bem como seu título: "Ponciá Evaristo Flor do Mulungu".

O desfile do próximo ano, portanto, homenageará a autora que é referência da literatura negra brasileira e terá inspiração em suas "escrevivências" (termo criado por ela para descrever a escrita que nasce da experiência das mulheres negras).

"Fazer um enredo sobre Conceição Evaristo já era um desejo antigo. Suas "escrevivências" emocionam e tocam quem as lê. Levar as mulheres de Conceição para a Sapucaí através do Império Serrano é fazer com que a comunidade se reconheça. Conceição disse algo muito forte: "Leiam os meus livros, não a minha biografia". Ela vê sua trajetória como espelho de tantas outras mulheres negras brasileiras que enfrentam diariamente as violências de um país desigual", diz o carnavalesco.



A escola de Madureira vai, portanto, construir um conto que mistura ficção, personagens de destaque da autora homenageada e elementos biográficos. Assim, pretendem destacar a força da escrita de Conceição na denúncia das desigualdades sociais, do racismo e da violência contra as mulheres.

"Eu considero uma grande honra receber uma homenagem que parte do Império Serrano, uma escola de raiz, e que se dá por meio da minha produção literária. É um momento significativo, pois é como se a minha inspiração, as mulheres das classes populares e o povo, retornasse ao lugar de onde veio. É também uma oportunidade de afirmar que a literatura deve ser entendida como um direito do cidadão e de reconhecer a escola de samba como um espaço legítimo de educação e aprendizado", celebrou a homenageada.

Conceição Evaristo recebeu, em 2015, o Prêmio Jabuti por sua coletânea "Olhos d’água". Em 2024, foi eleita imortal da Academia Mineira de Letras. O Império Serrano será a quarta escola de samba a desfilar no sábado de Carnaval, dia 14 de fevereiro, pela Série Ouro, na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

