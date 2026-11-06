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HONRARIA Conceição Evaristo recebe título de doutor honoris causa pela UFRJ Escritora já tem o título por universidades como UFMG e Unicamp

A escritora Conceição Evaristo foi homenageada com o título de doutor honoris causa, concedido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A cerimônia foi realizada nesta quinta-feira (5).

Ela já tinha sido agraciada com o título por outras instituições de ensino superior: pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em 2025; pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), neste ano.

O reitor da UFRJ, Roberto Medronho, destacou o fato da escritora ter estudado e se formado na Faculdade de Letras da federal.

“E tornou-se essa grande escritora reconhecida nacional e internacionalmente. Celebramos uma das maiores escritoras da literatura brasileira contemporânea, uma intelectual extraordinária e sobretudo uma mulher negra cuja trajetória representa a força transformadora da educação, da cultura e da resistência.”

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Nascida em Belo Horizonte, a ficcionista, ensaísta e pesquisadora tem oito livros publicados. A obra Olhos d’água foi finalista do Prêmio Jabuti de 2015, ficando em terceiro lugar na categoria contos e crônicas, e traduzido em cinco idiomas. O mesmo prêmio homenageou-a como personalidade literária, em 2019.

“A felicidade maior que tenho é pensar que nós, mulheres negras, ao sermos reconhecidas como intelectuais, na medida em que a academia também se abre para compreensão de outros lugares epistêmicos, a academia lucra muito, porque talvez aí seja a possibilidade desses espaços acadêmicos estarem realmente compondo ou fazendo justificativa ao nome de universidade”, disse a escritora ao receber o título.

Conceição Evaristo é também criadora do conceito ‘escrevivência’, uma junção das palavras escrever e vivência, e ativista na luta pela igualdade racial e pelos direitos das mulheres. A escritora é ainda incentivadora da produção literária nas periferias, com protagonismo de autores negros, especialmente mulheres negras.

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