Concerto de maestro russo pró-Putin é cancelado na Itália

O concerto do renomado maestro russo pró-Putin Valery Gergiev, agendado para 27 de julho em um festival perto de Nápoles, Itália, foi cancelado, anunciaram os organizadores nesta segunda-feira(21).

O também diretor do Teatro Bolshoi de Moscou e amigo do presidente russo Vladimir Putin participaria do festival "Un'Estate da Re" ("Verão de um Rei"), no Palácio de Caserta, antiga residência real dos Bourbons.

Gergiev vem sendo boicotado no Ocidente desde a invasão russa da Ucrânia em 2022 por não se posicionar contra a ofensiva.

O Fundo de Luta contra a Corrupção (FBK), organização do opositor Alexei Navalny, que morreu na prisão, anunciou em 11 de julho que faria uma campanha para solicitar o cancelamento.

