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HOMENAGEM Concerto gratuito celebra 150 anos do compositor espanhol Manuel de Falla no Recife Apresentação da Orquestra Sinfônica de Pernambuco reúne repertório dedicado ao compositor espanhol e integra projeto internacional voltado à música de concerto

O Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, recebe, nesta quinta (4), às 19h30, uma homenagem aos 150 anos de nascimento do compositor espanhol Manuel de Falla.

Com acesso gratuito ao público, o espetáculo “Uma Noite na Música Espanhola” é resultado de uma articulação entre o Conservatório Pernambucano de Música (CPM), o Instituto Cervantes e a Embaixada da Espanha no Brasil.

A apresentação contará com a participação da Orquestra Sinfônica de Pernambuco (OSP), sob a condução do maestro Nilson Galvão Jr., tendo o pianista Horácio Gouveia como solista.

O programa destaca algumas das composições mais representativas do autor espanhol, entre elas “Noites nos Jardins da Espanha”, escrita para piano e orquestra, além de excertos do balé “O Chapéu de Três Pontas”.

A atividade faz parte da série internacional “Grandes Mestres”, iniciativa voltada à difusão da obra de nomes marcantes da tradição sinfônica.

Reconhecido por aproximar elementos da cultura popular espanhola da escrita erudita, Manuel de Falla é considerado uma das figuras centrais da música espanhola moderna.

Além de reverenciar a trajetória do compositor, o concerto busca ampliar o diálogo cultural entre Brasil e Espanha e aproximar o público pernambucano do repertório clássico internacional.

A realização reúne instituições brasileiras e espanholas, como os apoios da Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID), da Associação dos Conservatórios de Música (ACPM), do Teatro Luiz Mendonça, da Secretaria de Educação de Pernambuco e do Governo de Pernambuco.

SERVIÇO

“Uma Noite na Música Espanhola” – Concerto em homenagem aos 150 anos de Manuel de Falla

Quando: Quinta (4), às 19h30

Onde: Teatro Luiz Mendonça/Parque Dona Lindu - Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem - Recife-PE

Entrada gratuita - com distribuição de ingressos a partir das 18h

Instagram: @conservatoriope / @institutocervantesrecife

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