Concerto Interativo une música erudita, ancestralidade e inovação no Recife, sexta (14)

A Basílica de Nossa Senhora do Carmo, no bairro de Santo Antônio, no Recife, será palco de uma apresentação especial promovida por um projeto aprovado pela Funarte e Bolsa Pixinguinha, o “Concerto Interativo – Contratenor Barroco aos Estilos Atuais”, nesta sexta (14), com entrada franca.



Idealizado pelo contratenor venezuelano Paul Colmenares, o concerto agrega a estética barroca com ritmos afro-brasileiros e narrativas contemporâneas.

Sobre o projeto

Recife foi uma das cidades escolhidas para a realização do projeto, junto com Ouro Preto (MG) e Salvador (BA), por ser considerada emblemática pela relação histórica com o barroco.



Entre os seus objetivos, está democratizar o acesso à música erudita, especialmente para jovens de 12 a 24 anos através de uma abordagem dinâmica e educativa, também vai contar com a participação de talentos de Recife, como Sebastião Câmara (contratenor), Francinha (percussionista) e do Coral da Basílica do Carmo.



No centro do espetáculo está a figura do contratenor, vocal raro no Brasil, associado à música barroca europeia. Paul Colmenares, idealizador do projeto e radicado em Curitiba desde 2016, desafia estereótipos ao unir essa técnica a elementos como samba, maxixe e lundu, além de temas cotidianos como a relação com a mãe negra, a ausência paterna e uma “canção de ninar reversa” (para acordar, não dormir).

“Quero mostrar que a música erudita não é distante. Ela fala de humanidade, de histórias que todos carregamos”, afirma Paul, que superou desafios como imigrante e hoje cursa canto lírico.

Foto: Heloise Santana/Divulgação

Além dos concertos, o projeto inclui a gravação de um videoclipe colaborativo da música “Ninar Reverso”, inspirado no movimento Playing for Change, com participação do Coral Negro de Curitiba e artistas locais das três cidades (Ouro Preto, Salvador e Recife).



A iniciativa também conta com a presença de um contratenor convidado do Chile, Cristhopher Osorio reforçando a conexão latino-americana. Todas as apresentações terão recursos de acessibilidade, garantindo inclusão.



O repertório autoral mergulha na estética barroca para explorar emoções puras e temas familiares. “Este é um projeto multidisciplinar e com uma peculiaridade, já que mistura barroco e samba, percussão e contratenores. E o mais gratificante e desafiador, ao mesmo tempo, é o intercâmbio cultural com cada cidade”, explica Valquiria Rumor, produtora do projeto.

Com arranjos que usam percussão corporal e interação cênica (inclusive uma participação especial da personagem Arlequina, interpretada ela atriz Livia Zeferino, o espetáculo convida o público a “brincar” com a voz e quebrar barreiras entre erudito e popular.



“Sinto que a cidade já está diferente com a chegada deste projeto. Essa mistura de estilos é como uma volta ao passado e ao mesmo tempo uma evolução musical”, acrescenta a percussionista, Mo Maiê.

Sobre Paul Colmenares

Nascido na Venezuela, Paul chegou ao Brasil em 2016, onde reinventou sua trajetória: de professor de idiomas a estudante de canto lírico e artista dedicado a projetos que unem diversidade e resistência. Sua história de migração e redescoberta da música inspira o cerne deste projeto.

SERVIÇO

Concerto Interativo – Contratenor Barroco aos Estilos Atuais

Quando: 14 de março (quarta-feira) de 2025, às 15h

Onde: Basílica de Nossa Senhora do Carmo – Recife (PE)

Ingressos Gratuitos, com retirada antecipada pelo Sympla





