Brasil e Portugal dividem o mesmo palco em concerto no Teatro Joaquim Cardozo

O Teatro Joaquim Cardozo, localizado no Centro Cultural Benfica, no Recife, recebe nesta terça-feira (15) a mescla erudita de Brasil e Portugal com o Quarteto Lopes-Graça e o violonista brasileiro Yuri Marchese.



A apresentação integra o projeto "Música em Movimento" da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), via Diretoria de Artes da Superintendência de Cultura da universidade.



Chamado de “Música e Migrações – Terra”, o concerto está marcado paras as 19h30 e vai celebrar também as duas décadas de trajetória do Quarteto - que está no Brasil em turnê.

Sobre o Quarteto Lopes-Graças

Reconhecido pelo trabalho em palcos mundo afora, o Quarteto foi formado em abril de 2005 por músicos em carreiras solísticas e camerísticas, tornando-se desde então uma referência na cena clássica portuguesa.



O nome do grupo presta homenagem ao compositor português Fernando Lopes-Graça. Na trajetória, o grupo soma seis álbuns, Eliot Lwson (violino), Luís Pacheco Cunha (violino), Isabel Pimentel (viola) e Catherine Strynckx (violoncelo).



No repertório do concerto, peças do compositor Antonín Dvorak (tcheco), Maurício Carrilho (brasileiro) e Fernando Lopes-Graça (português).





Sobre Yuri Marchese

De Vitória, no Espírito Santo, Yuri Marchese desenvolveu habilidade técnica que mistura música clássica com elementos da música popular e experimental.

Atualmente vivendo em Lisboa, Yuri, que é solista, fez mestrado e doutorado em ensino de música e atua como professor.



Música em Movimento

Com o intuito de promover reflexão sobre o papel das migrações como processos culturais e transformadores, o projeto da UFPE "Música em Movimento" enfatiza também a celebração à diversidade, inclusive no que diz respeito ao diálogo intercultural e à interação étnico-racial, abordada na linguagem universal da música.



SERVIÇO

"Música em Movimento" apresenta o concerto "Música e Migrações - Terra"

Com o Quarteto Lopes-Graças e Yuri Marchese

Quando: Terça-feira (15), às 19h30

Onde: Teatro Joaquim Cardozo (Centro Cultural benfica) - Rua Benfica, 157, Madalena

Acesso gratuito (disponibilizados 30 minutos antes do início do concerto)

Informações: (81) 2126-7388





