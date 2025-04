A- A+

INSTRUMENTAL Orquestra Sinfônica do Recife faz concertos gratuitos nesta terça (15) e quarta (16) no Santa Isabel Conjunto, Patrimônio Cultural Imaterial do Recife, promove mais duas apresentações da temporada 2025

Sob a batuta do maestro Nilson Galvão, a Orquestra Sinfônica do Recife faz dois concertos gratuitos nesta terça (15) e quarta (16), no Teatro de Santa Isabel, às 20h.



Com bilhetes disponibilizados pela internet, e também presencialmente, as apresentações passam pela peça "Bachianas Brasileiras nº 4", de Heitor Villa-Lobos e pelo "Quinteto para Clarinete e Cordas Op. 34", de Carl Maria von Weber" - com participação especial do clarinetista Isaias Rafael como solista.









As apresentações do conjunto, Patrimônio Cultural e Imaterial do Recife", são oferecidas pela Prefeitura da cidade através da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife.

Sobre os ingressos, no dia de cada apresentação os bilhetes podem ser retirados às 10h no site 'ingressosantaisabel.recife.pe.gov.br' ou presencialmente, no teatro, às 19h.

SERVIÇO

Concertos da Orquestra Sinfônica do Recife

Quando: Terça (15) e Quarta (16), às 20h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antonio

Acesso gratuito (bilhetes podem ser retirados às 10h no dia das apresentações, neste site ou na bilheteria, presencialmente, às 19h)

Informações:

