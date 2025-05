A- A+

CONCERTO Orquestra Sinfônica do Recife faz concertos gratuitos nesta terça (13) e quarta (14) Apresentações acontecem no Teatro de Santa Isabel e marcam a abertura da agenda de maio do conjunto

Sob a regência do maestro José Renato Accioly, a Orquestra Sinfônica do Recife apresenta dois concertos gratuitos nesta terça (13) e quarta (14), no Teatro de Santa Isabel, às 20h.



No programa das duas noites duas peças serão apresentadas ao público: "Sinfonia n º 9 em Mi Menor Op. 95" ("Do Novo Mundo"), de Antonin Dvorák e "Concerto Para Flauta e Orquestra", de Jacques Ibert - esta última, com participação especial do flautista Ewerton Cândido.









Interessados em assistir aos concertos podem adquirir os ingressos virtual ou presencialmente - respectivamente neste site, a partir das 10h do dia das apresentações - ou na bilheteria do teatro, a partir das 19h, nas noites dos concertos.

Oferecidas pela Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, as próximas apresentações da Orquestra estão marcadas para os dias 27 e 28 de maio.

SERVIÇO

Concertos da Orquestra Sinfônica do Recife

Quando: Terça (13) e Quarta (14), aàs 20h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antonio, Recife

Ingressos gratuitos neste site ou na bilheteria do teatro

Informações: (81) 3355-3323

