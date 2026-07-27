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Música Concertos gratuitos movimentam a programação cultural do Recife; confira Orquestra Sinfônica celebra 96 anos de história e Banda Sinfônica reverencia grandes nomes do rock em apresentações gratuitas

A semana promete ser festiva na capital pernambucana, com dois eventos gratuitos voltados para a música.

O primeiro deles é a Orquestra Sinfônica do Recife, que celebrará seus 96 anos de trajetória, nesta quarta (29) e quinta-feira (30), em duas apresentações no Teatro de Santa Isabel, às 20h.

Também amanhã, o concerto da Banda Sinfônica, no Teatro do Parque, a partir das 20h, em celebração ao Dia do Rock.



Orquestra

Declarada patrimônio cultural do Recife, a Orquestra Sinfônica comemora mais de nove décadas de atividades prestando homenagem aos seus músicos.

As apresentações destacarão quatro solistas entre os integrantes do corpo sinfônico recifense, para executar um repertório especial, que confirma o virtuosismo da orquestra mantida pela Prefeitura do Recife.

Segundo a assessoria de comunicação, a abertura da noite será com o primeiro movimento do “Concerto para Viola em Ré Maior” de Carl Stamitz, tendo Raquel Paz como solista.

Em seguida, a Orquestra interpreta, com solo do trombonista Marcos Henrique, o “Concertino para Trombone”, de Ferdinand David.

Fica a cargo de Everton Cândido, na flauta, e Jônatas Zacarias, no clarinete, a apresentação de “Polonaise”, terceiro movimento da “Sinfonia Concertante para Flauta, Clarinete e Orquestra”, de Franz Danzi.

Já na segunda parte dos concertos será executada a “Sinfonia nº 5 em Mi menor”, de Tchaikovsky, obra marcada por lirismo, dramaticidade e esperança. Para o maestro Lanfranco Marcelletti Jr., os concertos homenageiam quem faz a orquestra existir e se renovar a cada temporada.

Vale lembrar que em 2018, o conjunto orquestral, considerado um dos mais antigos em atividade ininterrupta do país, foi declarado Patrimônio Cultural Imaterial da capital pernambucana.



Banda Sinfônica

E como o mês de julho comemora o Dia Mundial do Rock, a metaleira da Banda Sinfônica do Recife homenageará clássicos imortalizados por bandas como Rolling Stones, Queen, The Cure, Deep Purple e Guns N’Roses.

A apresentação terá regência do maestro Fabiano André e contará com sete peças, começando pelo medley “Symphonic Rock (The Music of Queen and Genesis)”, com as músicas: “Innuendo”, “A Kind of Magic”, “Another One Bites the Dust”, “Radio Gaga”, “That’s All” e “We Are The Champions”.

Na sequência, o grupo tocará mais dois medleys, celebrando os repertórios de outras duas grandes bandas do rock internacional: “The Rolling Stones on Tour” e “Deep Purple Medley”, com as composições “Paint It Black”, “Ruby Tuesday”, “I Can’t Get No Satisfaction” e “Burn”, “Highway Star”, “Smoke on the Water”.

Ainda na programação, as peças de “Made of Time”, “The Cure” e o medley “Rock Germinal”, executados com a participação especial da banda recifense Rock Germinal, que mistura rock clássico com sonoridades nordestinas.

A programação musical é oferecida pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife.



Serviço

Orquestra Sinfônica do Recife - 96 anos

Data: amanhã (29) e quinta (30), às 20h

Horário: 20h

Local: Teatro de Santa Isabel (Praça da República, Bairro de Santo Antônio)

Entrada franca: ingressos distribuídos pela internet e na bilheteria do teatro

Banda Sinfônica do Recife

Data: amanhã (29), às 20h

Local: Teatro do Parque (Rua do Hospício, 81, Boa Vista)

Entrada franca: ingressos distribuídos na bilheteria do teatro, a partir das 19h

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