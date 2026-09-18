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NOVA ESTAÇÃO Concertos da Primavera: RioMar Recife promove apresentações gratuitas de músicas clássicas Na Praça de Eventos do mall (Piso L1), programação começa nesta quarta-feira (23) com concerto da Orquestra Criança Cidadã

A Praça de Eventos do RioMar Recife vai ficar tomada por ares da música clássica, com programação que celebra a chegada da nova estação.



Trata-se da 3ª edição do "Concertos da Primavera", com apresentações gratuitas entre os próximos dias 23 e 26 de setembro e abertura por conta da Orquestra Criança Cidadã.

No palco, 18 músicos do projeto mesclam entre cordas, sopros e percussão, repertório que destaca a música clássica e também sonoridades contemporâneas.









Obras que envolvem ritmos como o frevo, o samba e o baião convidam o público a contemplar o conjunto musical, que será regido pelo maestro venezuelano Rafael Dommar - titular e diretor artístico do grupo.

Orquestra, balé e jazz

No dia seguinte à abertura é a vez da concerto da Orquestra Matéria Prima, com apresentação marcada para as 19h, mesmo horários dos demais concertos.



Já o espetáculo "O Despertar da Flora", terá a Companhia Subitus e a Orquestra Sons & Cordas acompanhando a apresentação do balé clássico.

O encerramento da agenda do "Concertos da Primavera" será com Arthur Philipe, em repertório clássico com músicas nacionais e internacionais, standards do jazz norte-americano e de festivais da MPB, entre outras sonoridades.



Programação



Quarta-feira, 23, às 19h

Orquestra Criança Cidadã



Quarta-feira, 24, às 19h

Orquestra Matéria Prima



Quinta-feira, 25, às 19h

"O Despertar da Flora", com a Cia de Dança Subitus e Orquestra Sons & Cordas



Sexta-feira, 26, às 19h

Show de Arthur Philipe



SERVIÇO

"Concerto da Primavera"

Quando: entre os próximos dias 23 e 26 de setembro, às 19h

Onde: Praça de Eventos do RioMar Recife (Piso L1) - Av. República do Líbano, 251, Pina

Acesso gratuito

Informações: @riomar_recife



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