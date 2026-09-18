Concertos da Primavera: RioMar Recife promove apresentações gratuitas de músicas clássicas
Na Praça de Eventos do mall (Piso L1), programação começa nesta quarta-feira (23) com concerto da Orquestra Criança Cidadã
A Praça de Eventos do RioMar Recife vai ficar tomada por ares da música clássica, com programação que celebra a chegada da nova estação.
Trata-se da 3ª edição do "Concertos da Primavera", com apresentações gratuitas entre os próximos dias 23 e 26 de setembro e abertura por conta da Orquestra Criança Cidadã.
No palco, 18 músicos do projeto mesclam entre cordas, sopros e percussão, repertório que destaca a música clássica e também sonoridades contemporâneas.
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Obras que envolvem ritmos como o frevo, o samba e o baião convidam o público a contemplar o conjunto musical, que será regido pelo maestro venezuelano Rafael Dommar - titular e diretor artístico do grupo.
Orquestra, balé e jazz
No dia seguinte à abertura é a vez da concerto da Orquestra Matéria Prima, com apresentação marcada para as 19h, mesmo horários dos demais concertos.
Já o espetáculo "O Despertar da Flora", terá a Companhia Subitus e a Orquestra Sons & Cordas acompanhando a apresentação do balé clássico.
O encerramento da agenda do "Concertos da Primavera" será com Arthur Philipe, em repertório clássico com músicas nacionais e internacionais, standards do jazz norte-americano e de festivais da MPB, entre outras sonoridades.
Programação
Quarta-feira, 23, às 19h
Orquestra Criança Cidadã
Quarta-feira, 24, às 19h
Orquestra Matéria Prima
Quinta-feira, 25, às 19h
"O Despertar da Flora", com a Cia de Dança Subitus e Orquestra Sons & Cordas
Sexta-feira, 26, às 19h
Show de Arthur Philipe
SERVIÇO
"Concerto da Primavera"
Quando: entre os próximos dias 23 e 26 de setembro, às 19h
Onde: Praça de Eventos do RioMar Recife (Piso L1) - Av. República do Líbano, 251, Pina
Acesso gratuito
Informações: @riomar_recife