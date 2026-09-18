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NOVA ESTAÇÃO

Concertos da Primavera: RioMar Recife promove apresentações gratuitas de músicas clássicas

Na Praça de Eventos do mall (Piso L1), programação começa nesta quarta-feira (23) com concerto da Orquestra Criança Cidadã

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Orquestra Criança Cidadã abre o "Concertos da Primavera" no RioMar RecifeOrquestra Criança Cidadã abre o "Concertos da Primavera" no RioMar Recife - Foto: Mike Torres/Divulgação

A Praça de Eventos do RioMar Recife vai ficar tomada por ares da música clássica, com programação que celebra a chegada da nova estação.

Trata-se da 3ª edição do "Concertos da Primavera", com apresentações gratuitas entre os próximos dias 23 e 26 de setembro e abertura por conta da Orquestra Criança Cidadã.

No palco, 18 músicos do projeto mesclam entre cordas, sopros e percussão, repertório que destaca a música clássica e também sonoridades contemporâneas.

 

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Obras que envolvem ritmos como o frevo, o samba e o baião convidam o público a contemplar o conjunto musical, que será regido pelo maestro venezuelano Rafael Dommar - titular e diretor artístico do grupo.

Orquestra, balé e jazz
No dia seguinte à abertura é a vez da concerto da Orquestra Matéria Prima, com apresentação marcada para as 19h, mesmo horários dos demais concertos.

Já o espetáculo "O Despertar da Flora", terá a Companhia Subitus e a Orquestra Sons & Cordas acompanhando a apresentação do balé clássico.

O encerramento da agenda do "Concertos da Primavera" será com Arthur Philipe, em repertório clássico com músicas nacionais e internacionais, standards do jazz norte-americano e de festivais da MPB, entre outras sonoridades.

Programação

Quarta-feira, 23, às 19h
Orquestra Criança Cidadã

Quarta-feira, 24, às 19h
Orquestra Matéria Prima

Quinta-feira, 25, às 19h
"O Despertar da Flora", com a Cia de Dança Subitus e Orquestra Sons & Cordas

Sexta-feira, 26, às 19h
Show de Arthur Philipe

SERVIÇO
"Concerto da Primavera"
Quando: entre os próximos dias 23 e 26 de setembro, às 19h
Onde: Praça de Eventos do RioMar Recife (Piso L1) - Av. República do Líbano, 251, Pina
Acesso gratuito
Informações: @riomar_recife
 

 

 

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