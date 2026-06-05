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Sandra Bertini, viúva de Alfredo Bertini e produtora executiva do Cine PE, homenageou o companheiro e garantiu que o festival seguirá em atividade nesta e nas próximas edições. Ela participa do velório do idealizador do evento e colunista da Folha de Pernambuco, que acontece nesta sexta-feira (5), na sede social do Sport Club do Recife.

Sandra elencou as qualidades de Alfredo durante o velório. "Um homem generoso, um homem educado, um homem agregador. Ele era assim dentro da classe, era assim dentro de casa, conciliador, amável, generoso. Sempre dizendo eu te amo, sempre muito preocupado comigo", disse.

Alfredo Bertini morreu na quinta-feira (4) após não resistir ao procedimento de transplante de fígado. Ele tinha 65 anos. O velório segue até 14h e será seguida da cremação, marcada para 16h, no Memorial Guararapes.

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