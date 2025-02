A- A+

Cinema "Conclave": estado de saúde do Papa Francisco reacende filme nas redes Longa dirigido pelo suíço Edward Berger é inspirado no romance do britânico Robert Harris

Indicado a oito Oscars, incluindo o de melhor filme, o thriller político-religioso “Conclave” tem sido muito citado nas redes sociais pro um motivo específico: o atual estado de saúde o Papa Francisco.

O líder da Igreja Católica está internado desde o último dia 14, com pneumonia bilateral, quando ambos os pulmões são prejudicados.

Embora o Vaticano tenha manifestado que o quadro de saúde de Francisco está "estável", o tabloide britânico The Sun informou que fontes próximas ao papa alegaram ter recebido um comunicado no qual ele diz que “talvez não sobreviva desta vez”.

“Conclave” é inspirado no romance do britânico Robert Harris. Na trama inventada, um papa reformista morre e, no conclave para eleger seu sucessor, ficam expostas as divisões da Igreja:

há candidatos progressistas e conservadores, uns querem ampliar o papel das mulheres enquanto outros preferem ressuscitar tradições do passado. E alguns deles escondem segredos capazes de abalar o poder e prestígio da Igreja.

Dirigido pelo suíço Edward Berger, a adaptação cinematográfica do romance rendeu um Globo de Ouro ao roteirista inglês Peter Straughan e disputa os Oscars de melhor filme, melhor roteiro adaptado, melhor ator (Ralph Fiennes), melhor atriz coadjuvante (Isabella Rossellini), melhor figurino, melhor trilha sonora e melhor montagem.

